Напрежение и реакции след тройната трагедия с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето
Късно снощи на кръстовището между околовръстния път на Пловдив и пътя за село Марково беше регистриран тежък пътен инцидент. Както ви съобщихме по-рано Катастрофа на Oколовръстното на Пловдив взе три жертви. Трагичният инцидент поставя въпроса за безопасността на пътната инфраструктура в Пловдив и региона в остър фокус. Поредната трагедия на пътя убиец предизвика силно гражданско напрежение и бурни реакции с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето. Ако държавата и отговорните институции не действат бързо, натискът и общественото напрежение ще прераснат в протестни действия и блокади.
Бизнесът реагира: декларация и готовност за протести
Сдружението „Бизнесът за Пловдив“ излезе с официална позиция, в която определя околовръстното шосе като „системен риск за живота на гражданите вследствие на лоши инженерни решения и институционално бездействие“.
Организацията настоява за:
- незабавно премахване на мантинелите, които стесняват пътното платно и увеличават риска от челен удар;
- незабавно стартиране на проекта за второ платно на околовръстното;
- ясен график от МРРБ и АПИ с отчет по изпълнението.
Сдружението заявява готовност за протести, ако действия от страна на държавата не последват в кратки срокове.
Позиция на Илиян Филипов: „Този ремонт превърна пътя в капан“
Бизнесменът Илиян Филипов – член на Управителния съвет на сдружението и един от най-активните гласове по темата през последните години – реагира остро след трагедията.
„Пловдив отново осъмна с трагедия. Трима загубиха живота си заради път, за който повече от 10 години слушаме обещания, проекти и оправдания – а реалност няма. Вместо разширение получихме безумен ремонт, който стесни габарита и превърна и без това опасния път в капан.“
Той подчертава, че мантинелите правят избягването на насрещно движещо се превозно средство невъзможно, а това според него е пряка причина за челните сблъсъци, включително за този от снощи.
„Докато институциите бавят, прехвърлят папки и обещават – хора умират. Не можем повече да мълчим. Държавата трябва да действа сега — не след търг, не след нова процедура, а незабавно.“
Снимка: архив
Един коментар
Първо разрешиха нивите край Околовръстното да се застроят с предприятия и увеличиха трафика максимално. После изхарчиха милиони в безсмислен “ремонт”, състоящ се в ограждането с мантинели, та да не можеш да се спасиш от някой каращ в насрещното, а накрая и това – 24 годишен шофьор с 1 година стаж, да кара ТИР.