Община Пловдив е в напреднала фаза по подобряването на градския транспорт, като до дни се очаква да бъде финализирана обществената поръчка за нови автобуси. Това заяви кметът Костадин Димитров, подчертавайки, че администрацията е ангажирана с решаването на проблемите в сектора.

Припомняме, че по процедурата участва един кандидат – консорциум от три фирми, две от които са свързани с превозвача Петко Ангелов.

По думите на кмета, общината следи внимателно и ситуацията с увеличението на цените на междуградските превози.

По-рано стана ясно, че билетите по някои линии поскъпват с до 25%, включително и по маршрута между Пловдив и София – Билетите Пловдив – София скачат с до 25% заради горивата. Основните причини за това са ръстът в цените на дизеловото гориво, свързан с напрежението и военните действия в Близкия изток, както и увеличените разходи за поддръжка. Според бизнесменът Петко Ангелов, при курсовете до близките населени места увеличението е средно с около 50 евроцента, или между 15 и 20%. Той определи ситуацията като тежка за целия транспортен бранш в страната.

Костадин Димитров съобщи още, че се очаква решение след среща в Министерство на транспорта относно евентуални субсидии заради скъпите горива.