Билетите Пловдив – София скачат с до 25% заради горивата

Поскъпване на автобусните превози от Пловдив към София и населените места в региона вече е факт. Превозвачи вдигат цените с около 20–25% заради ръста в цената на дизела, както и увеличените разходи за поддръжка и заплати.

Заговори се за скок в цената на билета за градския транспорт

По основната линия Пловдив – София билетите вече надхвърлят 9 евро, след като дълго време са били задържани на по-ниски нива въпреки инфлационния натиск. Увеличение има и при кратките маршрути:

до Труд и Скутаре – 1,80 евро

до Рогош и Строево – 1,90 евро

до Маноле – 2,20 евро

От бранша посочват, че досега са отлагали поскъпването, но при сегашните условия това вече е неизбежно. Очаква се в близко време да има корекции и по други линии, включително в посока Родопите.

Превозвачите настояват за държавна подкрепа, подобна на тази по време на пандемията, за да могат да компенсират нарастващите разходи и да запазят услугата достъпна.