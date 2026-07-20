Сякаш Библейски потоп отнесе Пловдив за поне 15-тина минути тази вечер. Прогнозата за времето се потвърди и градът бе ударен от гръмотевична буря, с изключително силен вятър и придружена от градушка.
Все още е твърде рано за съобщения за пострадали, паднали дървета и нанесени материални щети, но със сигурност сигналите към институциите вървят в този момент. Из града вече се чуват сирени. Паднало дърво е затворило улица „Скопие“.
Метеоролозите предупреждаваха за неустойчива атмосфера и възможност за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в Южна България. Очаква се времето да остане динамично и през следващите часове, като на отделни места са възможни нови краткотрайни, но интензивни превалявания.
Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание заради мократа настилка и намалената видимост, а гражданите да избягват престой под дървета и нестабилни конструкции при силен вятър.
Междувременно Главната се е превърнала в река, става ясно от видеоклипове, публикувани в социалните мрежи.
5 коментари
Улиците са поне с 8 сантиметра вода на повечето места където и да сте. Подлезите до готе наводнени, направо си е потоп.
Тия маниаци са влезнали с коли до шамандурата
Кацко манекена къде е да се снима?
Пророк Илия удари Пловдив!
🪬💫🙏
Голям дъжд безспорно, ама и дъждарките са кът. Общината си ги пази като стара мома оная работа