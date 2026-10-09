Граждани от Кършияка алармират за проституция, райски газ и нощен тормоз на 100 метра от полицията

„Работещите момичета“ пушат и пият с клиенти на стълбите на банка“, твърди живеещ в съседство

Жители и собственици на имоти в квартала до Новотела с ултиматум – дават 14 дни на институциите за реакция.

Живеещи, работещи и собственици на имоти в района на ул. „Васил Левски“ в квартала около бившия Новотел, в Кършяка са внесли официален сигнал и подписка с десетки подписи до Община Пловдив, район „Северен“, ОД на МВР – Пловдив, РЗИ, НАП и прокуратурата. Съкварталците препратиха документите и до редакцията на Под тепето с цел гласност.

В сигнала гражданите описват ежедневие, което според тях от години се случва около игрална зала „Империя“ (сн. на корицата), както и на ул. „Васил Левски“ №8 и №8А и прилежащите обществени пространства. По думите им всяка вечер стават свидетели на шум, скандали, употреба на алкохол и райски газ, замърсяване и проституция.

„Всичко това се случва на около 100 метра от Трето районно управление на МВР„, разказват потърпевшите.

Репортер на Под тепето, разговаря с хора от квартала на място. Те разказват, че жени и мъже, които според тях „работят най-древната професия“ в намиращ се наблизо апартамент, излизат на стълбите пред банката на ул. „Васил Левски“ в тъмната част на денонощието. Там пушат и пият – „понякога сами, понякога заедно с техни клиенти“. От друга страна „клиенти и съгледвачи седят по стъпалата на съсдните входове нощем“, дпълват съседите. След това стълбите и пространството около тях остават осеяни с фасове, бутилки, кенчета и други отпадъци.

„Това е гледка, която се вижда вечер, а резултатът от нея остава на улицата на следващия ден“, негодуват пловдивчани от квартала.

Кършяка след полунощ

Според гражданския сигнал в района редовно има викове, скандали, побоища и нарушения на нощната тишина. Подателите на сигнала, близо 50 души, твърдят още, че има проституция и сводничество, употреба и продажба на райски газ, както и системно замърсяване на обществените пространства.

В сигнала са посочени конкретни адреси – ул. „Васил Левски“ №8 и №8А, както и ул. „Оборище“ №20, studio M.

Гражданите настояват институциите да проверят твърденията им, вместо те да бъдат оставени като поредната жалба в деловодството.

В сигнала са формулирани три основни въпроса:

Защо нарушенията продължават въпреки многократните сигнали?

Не представляват ли описаните действия нарушения на действащите закони и общински наредби?

И къде са контролиращите органи?

Те настояват за равен контрол за всички – включително за онези, които просто искат да се прибират вечер в нормален жилищен квартал, без да заобикалят бутилки, фасове и хора, пиещи по стълбите на обществено място.

Искат полицията да е там между 22 и 6 часа

Гражданите настояват в жалбата си пред ОДМВР – Пловдив и Трето РУ на полицията за постоянен денонощен пост или регулярни патрулни обходи в района между 22:00 и 06:00 часа, както и за действия при данни за проституция, сводничество и хулигански прояви.

От Община Пловдив и район „Северен“ искат засилен контрол по чистотата и присъствие на Общинска охрана и Пловдивския инспекторат.

Към РЗИ е отправено искане за проверки за продажба и употреба на райски газ, а към НАП – за данъчни и финансови проверки на търговските обекти наоколо.

Подписката е подкрепена от 43-ма живеещи, работещи и собственици на имоти в района. Те дават на институциите 14-дневен срок за предприемане на реални мерки.

След това заявяват готовност да сезират по-високостоящи държавни и европейски институции.

Накрая питат колко сигнала са нужни, за да започне някой да вижда това, което се случва на 100 метра от районното?