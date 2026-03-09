Безплатен транспорт в система, която не работи

Основният проблем на пловдивчани не е цената на билета

Проблемът е, че автобусът често закъснява, понякога не идва изобщо, а системата, която трябваше да модернизира транспорта, все още съществува повече в отчетите, отколкото на улицата.

Предложението на кмета на Пловдив всички ученици до 12 клас да пътуват безплатно в градския транспорт на пръв поглед изглежда като добра социална мярка – Кметът: Безплатен градски транспорт за всички ученици. Но зад тази идея стои един далеч по-сериозен въпрос – може ли да бъде безплатна услуга, която така или иначе не работи добре?

Отчетите и улицата

В отчета за изпълнение на управленската програма на Община Пловдив се посочва, че електронната билетна система вече е монтирана в 183 автобуса.

Реалността по улиците на града обаче показва друго. Валидатори има едва в няколко десетки превозни средства, а в много автобуси те изобщо липсват или не функционират. Закупуването на електронен билет на практика остава невъзможно.

Вместо модерна система, пътниците продължават да виждат старата картина –шофьорът едновременно управлява автобуса, продава билети, връща ресто и отговаря на въпроси. А понякога прави всичко това, пушейки цигара.

Отскоро към това се добавя и друг проблем – част от водачите, наети заради острата липса на кадри, идват от трети страни и не говорят български. В тези случаи комуникацията между пътници и шофьор се свежда до жестове и догадки, което допълнително засилва усещането за хаос в иначе публична услуга.

Колко начина за фиксиране на табела на автобус познавате?

Транспорт на временни решения

Официалните данни на общината показват и друг тревожен факт – нестабилността на самата транспортна система.

През 2024 година са прекратени договорите с превозвачи по общо 21 автобусни линии заради неизпълнение на курсовете, липса на климатици и неспазване на разписанията. Линиите са прехвърлени временно на други фирми до провеждането на нов конкурс.

В края на 2025 г. общината публикува нова процедура за обслужването на 29 линии. В нея са заложени по-строги изисквания – работещи климатици, видеонаблюдение, ежедневна хигиена на автобусите и по-висок екологичен стандарт. На нея без изненади се яви само един кандидат за поръчката.

Самият факт, че почти целият транспорт е в режим на временни решения, показва колко нестабилна е системата.

Ресорът с най-много рокади

Нестабилността не е само в самата транспортна система, а и в нейното управление. От началото на мандата на кмета Костадин Димитров през есента на 2023 г. ресорът „Транспорт“ се превърна в един от най-динамично сменящите се в администрацията на Община Пловдив.

До март 2026 г. през поста заместник-кмет по транспорта са преминали четирима души:

Савина Петкова – първият титуляр в мандата, която подаде оставка през септември 2024 г. след обществен и политически натиск.

Ангел Славов – пое временно ресора за кратък период.

Ерол Садъков – назначен през ноември 2024 г.

Николай Душков – настоящият заместник-кмет, който зае поста в края на ноември 2025 г.

Ротациите не подминаха и ключовото общинско предприятие ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Само за година и половина то също смени трима директори:

Георги Стоилов – дългогодишният директор, който подаде оставка през ноември 2024 г., ден след назначаването на нов заместник-кмет по транспорта.

Венета Райнова – временно изпълняваща длъжността.

Димчо Йоргов – назначен за постоянен директор през май 2025 г.

Допълнително напрежение възникна и в началото на 2026 г., когато в предприятието последва вълна от оставки на средно управленско ниво, включително на началника на отдел „Безопасност на движението“.

На този фон е трудно да се очаква стабилна и последователна политика в сектор, който сменя ръководството си почти всяка година.

Старите проблеми са още тук

Още в управленската програма на кмета са описани основните слабости на транспорта:

остаряла транспортна схема

големи интервали между автобусите

липса на транспорт в късните вечерни часове

ниско ниво на комфорт в превозните средства.

Две години и половина по-късно тези проблеми продължават да се повтарят почти ежедневно в сигналите на гражданите.

Безплатното не решава проблема

На този фон предложението за безплатен транспорт за учениците звучи повече като социален политически жест, отколкото като реална реформа. Още повече, че идеята предизвика множество критични коментари и обвинения в популизъм, тъй като бе обявена дни преди насрочения за 12 март граждански протест срещу състоянието на градския транспорт.

Защото проблемът на пловдивчани отдавна не е цената на билета.

Проблемът е, че системата е нестабилна – автобусите закъсняват, електронната билетна система съществува повече в отчетите, отколкото в реалността, а секторът се управлява от администрация, в която за по-малко от три години се сменят четирима заместник-кметове и няколко ръководства на транспортното предприятие.

Докато управлението на транспорта се движи на принципа на рокадите и временните решения, всяко ново обещание (дори и безплатно пътуване) рискува да остане просто още една спирка в дългия маршрут на нерешените проблеми на Пловдив.

Позицията на хората е очевадна. „Безплатният транспорт не прави транспорта ТРАНСПОРТ“. „Много е лесно да си щедър с нещо, което го няма….“. „Безплатен какво?“. Това са само част от коментарите на пловдивчани под съобщението на градската администрация по темата днес, пуснато на профила на Община Пловдив във Фейсбук. Трябва да отбележим, че тези коментари са сред най-меките и че няма нито едно положително мнение на гражданин, застанал с позицията си и с името си под общинската публикация в социалната мрежа. Изводът е ясен- хората искат нормална услуга и трудно приемат обещания, особено преди насрочен градски протест с тема „транспорт“ и преди избори.