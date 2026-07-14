Безплатен транспорт? Какво се промени за четири месеца в Пловдив

Стана ли по-добър градският транспорт в Пловдив?

Докато гражданските предложения за промени в градския транспорт се губят в административни процедури, кметът отново защити идеята учениците да пътуват безплатно. Проверихме какво реално се е променило в системата от март досега.

Докато гражданската подписка с предложения за реформа на градския транспорт продължава да се движи между администрацията и Общинския съвет, без все още да стигне до разглеждане в пленарната зала, кметът Костадин Димитров отново постави на дневен ред една от най-коментираните си идеи – безплатен градски транспорт за всички ученици до 12 клас.

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Темата беше повдигната отново дни преди да стане ясно, че подписката на сдружение „Пловдив – град за хората“ няма да бъде включена в дневния ред на предстоящата сесия заради административни процедури. Така общественият дебат отново се насочи към цената на пътуването, вместо към качеството на самата услуга.

Именно затова четири месеца след първото представяне на идеята е логично да бъде зададен въпросът – стана ли по-добър градският транспорт в Пловдив?

Има ли напредък?

Не може да се каже, че през последните четири месеца нищо не е направено.

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Най-сериозната промяна е подписването на новия десетгодишен договор за обслужването на 29-те автобусни линии. В него са заложени по-високи изисквания към превозвачите – задължителни климатици, видеонаблюдение, почистване на автобусите, униформено облекло за водачите, по-строг контрол върху разписанията и по-високи екологични стандарти.

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Поетапно започнаха да работят и повече електронни информационни табла по спирките, които вече показват в реално време пристигащите автобуси.

В някои от новите автобуси беше въведена и автоматична гласова система за обявяване на спирките – удобство, което отдавна е стандарт в големите европейски градове.

Според кмета част от линиите вече обслужват пътници до около 23 часа, а при големи културни прояви се осигуряват и допълнителни курсове.

Електронното таксуване – още наполовина свършена работа

При електронното таксуване също има развитие, макар и далеч от първоначалните обещания.

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Днес в по-голямата част от автобусите вече има поне по един работещ валидатор за чекиране. Това е стъпка напред спрямо положението отпреди няколко месеца.

Все още обаче интегрираната електронна билетна система не функционира така, както беше представена от общината. Закупуването и използването на електронни билети не е възможно.

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Вместо напълно дигитализирана услуга, ежедневната картина често остава същата – шофьорът управлява автобуса, продава билети, връща ресто и отговаря на въпросите на пътниците.

Недостигът на шофьори продължава

Кадровата криза също не е преодоляна. Превозвачите продължават да изпитват сериозен недостиг на водачи и все по-често назначават шофьори от трети страни.

Това само по себе си не е проблем, ако те преминават необходимата подготовка и могат спокойно да комуникират с пътниците.

На практика обаче вече не са единични случаите, в които пътници попадат на водачи, които все още не владеят достатъчно добре български език.

Къде остава реформата?

Парадоксът е очевиден. Докато гражданите настояват Общинският съвет най-сетне да обсъди техните предложения за промени в транспорта, общественото внимание отново се насочва към безплатното пътуване.

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А всъщност именно гражданската подписка поставя въпросите, които хората си задават ежедневно – за редовността на автобусите, за изпълнението на разписанията, за контрола върху превозвачите, за развитието на общински транспортен оператор и за реалната модернизация на системата.

Добра социална политика, но не и решение

Безплатният транспорт за учениците безспорно е социална мярка.

Той може да облекчи семейните бюджети и да насърчи повече деца да използват обществения транспорт вместо автомобилите на родителите си.

Но не може да компенсира липсата на качествена услуга.

Защото добрият градски транспорт не се измерва с цената на билета.

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Измерва се с това: дали автобусът идва навреме, дали климатикът работи, дали информацията по спирките е точна, дали електронното таксуване е удобно и дали пътниците могат спокойно да разчитат на системата всеки ден.

Докато тези въпроси остават без окончателен отговор, дебатът в Пловдив няма да бъде дали транспортът трябва да е безплатен.

Истинският въпрос е дали той вече е достатъчно добър, за да убеди хората доброволно да оставят автомобилите си и да изберат автобуса.