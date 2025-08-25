Безкрайно: Нови ограничения на движението в Кючук Париж

Проектът за южнияобходен колектор на ВиК сякаш няма край. Жителите на район Южен вече забравиха кога стартира строителството и вече нямат ни най-малка представа кога ще приключи то. Те сякаш свикнаха вече няколко години да живеят в транспортен хаос и тапи, а сега ще трябва да планират още едно голямо неудобство. От ОП “Организация и контрол на транспорта” съобщават, че се спира движението по бул. „Никола Вапцаров“ – по северното платно от кръстовището с ул. „Д. Талев“ до кръстовището с бул. „Македония“, утре сутрин чак до 30 септември.

Причината е извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пловдив“.

От там общината обявиха промяната на маршрутите на автобусите по линии № 17, 24, 27, 36 и 116 както следва:

Линия № 17

Посока: кв. ,,Прослав“- ЖК ,,Тракия“- А13

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №193 – Бистро ,,Камела“, надясно по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №319 – Лунапарк, ляв завой по бул.,,Александър Стамболийски“ направо по бул.,,Александър Стамболийски“, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №288 – срещу Онкодиспансера, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №61 – 2-ра Градска болница и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №67 – срещу 2-ра Градска болница, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №278 – Онкодиспансера, десен завой по бул.,,Александър Стамболийски“, спирка №19 – Александър Стамболийски , спирка №20 – Лунапарк юг, десен завой по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №320 – Пицария ,,Верди“, ляв завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №200 – срещу Бистро ,, Камела“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

Линия № 24

Посока: кв. ,,Прослав“- Завод ,,Устрем“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, надясно по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 , десен завой по ул. ,,Бяло море“ десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул. ,, Георги Кондолов“ наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 – 1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“, спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

Линия № 27

Посока: кв. ,,Коматево“- Завод ,,Родина“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 , десен завой по ул. ,,Бяло море“ ляв завой по бул. ,,Македония“ спирка №42 – срещу ,,Билла“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Македония“ спирка №15 – магазин ,,Билла“ , десен завой по ул. ,,Бяло море“, ляв завой по ул. ,,Димитър Талев“, спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

Линия № 36

Посока: Южен – кв ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 , десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул. ,, Георги Кондолов“, наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 – 1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“, спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

Линия № 116

Посока: Митница – кв. ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“, спирка №17 – след Пощата, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 , десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул. ,, Георги Кондолов“, наляво по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 – 1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.