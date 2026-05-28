Без стари коли в центъра на Пловдив от 1 октомври

Пловдив ще ограничи движението на автомобили с най-нисък екологичен стандарт в централната градска част от 1 октомври тази година. Решението бе прието от Общинския съвет с 38 гласа „за“ и без обсъждане в залата.
Новите мерки предвиждат обособяването на зони с ниски емисии, в които през зимните месеци няма да могат да влизат автомобили от първа и втора екогрупа.
Първият етап обхваща т.нар. „малък ринг“ – зоната между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Ограниченията ще важат всяка година в периода от 1 октомври до 30 април.
Втората зона, наречена „голям ринг“, ще бъде въведена поетапно от 2028 година. Тя ще включва значително по-широк периметър между булевардите „Копривщица“, „Източен“, „Христо Ботев“ и „България“.
Мярката е част от проект по програма „Околна среда“, насочен към подобряване качеството на въздуха в града. Общата стойност на проекта надхвърля 2,7 млн. евро, като част от средствата са осигурени чрез съфинансиране от общината (219 000 евро с ДДС).
Очаква се въвеждането на зоните да намали нивата на вредните емисии в най-натоварените части на Пловдив, особено през отоплителния сезон.
Рамзито има Мерцедес 2025 година. Тука повечето са мангал с тойоти и хонди
Преди Девети коли са имали само напредничавите богаташи, малко след Девети само отговорните партийни другари. И е нямало задръствания и пушилки. Та сега който няма пари за нова кола, да си знае мястото. Вариант с реконструкция на уличната мрежа не се предвижда изобщо.
Мангалите ще спрат ли да горят гуми и да минават с талиги по марица или з атях не важи
Талигите какви емисии докарват?
Мангалите не карат стари коли смешник аз съм на 100 % ти караш някаква барака от 90г. 😉
Но действително горят гуми и крадат ток – старите пружини от леглата ги ползват като нагреватели.
А ние, като много умни им плащаме тока…