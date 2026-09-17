При опасно замърсяване автобусите ще возят безплатно, а кметът ще може да задейства мярката според данните за качеството на въздуха

Общинският съвет на Пловдив прие предложението за въвеждане на т.нар. „Бял билет“ в градския транспорт. Мярката предвижда безплатно пътуване по всички автобусни линии в дни с установено високо замърсяване на въздуха.

Отложиха „белия билет“ в Пловдив заради липса на средства и данни

„Белият билет“ ще бъде задействан със заповед на кмета на Пловдив въз основа на данните от системата за мониторинг на атмосферния въздух. Идеята е в критичните дни повече хора да оставят автомобилите си и да използват обществения транспорт.

ПП-ДБ предлагат „Бял билет“ за Пловдив

Предложението на ПП-ДБ беше внесено още в началото на годината, но през март Общинският съвет го отложи именно заради въпросите около финансирането и необходимите данни.

По време на днешния дебат кметът Костадин Димитров заяви, че ще подкрепи предложението. Според него целта е да се стимулират пловдивчани да слязат от автомобилите, като едновременно с това градският транспорт трябва да стане по-чист, редовен и екологичен.

От ПП-ДБ посочиха, че са необходими около 36 хил. евро, като при един ден с превишено замърсяване разходът би бил около 9 хил. евро, които обшщинската хазна би трябвало да плати на частните превозвачи.

Славчо Атанасов призова кмета да намери необходимите средства и да направи този жест към пловдивчани. В отговор Димитров заяви, че „блатото на популизма е много благодатно“, но въпреки това обяви подкрепата си за мярката.

В залата прозвучаха и резерви. Маневски постави под въпрос ефекта от мярката, като се позова на данни от периода на локдауна. Гошо Къчков също заяви, че няма да подкрепи предложението, поставяйки го в контекста на множеството други разходи, за които общината търси средства.

Доц. Стефан Шилев предложи вместо отделни мерки срещу замърсяването да се работи по цялостен комплекс от действия.

С приемането на точката „Белият билет“ вече е част от наредбата за пътуване с обществения транспорт. Самото му задействане обаче ще зависи от настъпването на определените условия за качеството на въздуха и от последващата организация за компенсация на превозвачите.