„Аз си го познавам. Не мога да повярвам, че той може да направи нещо. Особено като родител, не мога, след като съм го отгледал от раждането…“. Това заяви в кулоарите на съдебната палата бащата на обвиняемия за убийството в Първомай Ивелин Цветанов- Севдалин Цветанов. Днес той застана рамо до рамо с адвоката на сина си, като негов защитник пред Апелативния съд, за да чуе обаче, че наследникът остава окончателно в ареста.

Севдалин Цветанов заяви, че информацията, която върви по случая до момента, е била шок за него и семейството и продължава да бъде, но има някакви съмнения относно обвинението на детето си, които не успя да изкаже добре с думи.

„Не мога да гадая, след като нямам информация кое е вярно и кое е не от това, което властите съобщават“, каза бащата. После допълни: „Не знам, нещо има, което… нека и те да кажат. Да съберат доказателства. Много съм притеснен, че там конфликтът е различен и неговото посочване…“.

Спря се на прекратените интимни взаимоотношения между сина му с дъщерята на жертвата.

„Тежко му се отрази раздялата. Като семейство сме взели всякакви мерки, които да му помогнат. Там нещата са сложни и индивидуални- много хора изживяват силна любов и знаем до какво води една раздяла. Води до всякакви неща… да не се връщаме към Ромео и Жулиета“, каза Севдалин Цветанов.

Добави, че Ивелин е посъветван от психоложка, която му обяснила, че може да си върне любовта.

„Носеше цветя, които бяха отхвърляни. Не съм присъствал и не съм свидетел, това са неща, които съм чул. Определено тежка му беше раздялата и не беше съвсем преживяна до момента“, обясни родителят на обвиняемия в хладнокръвното убийство в Първомай.