Барикада от павета битува в Капана повече от седмица

Купчина павета „барикадира“ заведенито „БурканЪ“ точно в края на Капана – малко преди подлеза, водещ към Стария град. Мястото е ключово – посреща и изпраща поток от множество пловдивчани и туристи ежедневно. На всички тях се налага да минават по остатъците от недовършен ВиК ремонт – последствията от него са пясъкът наоколо и струпаните павета.

От заведението собственоръчно е трябвало да подредят паветата, така че все пак да могат да наредят масите си, за които плащат тротоарно право. Свързали са се с ВиК, за да разберат кога участъкът от ул. „Христо Дюкмеджиев“ ще бъде оправен. Отговорът – да не бързат, ВиК разполага с едномесечен срок да подреди паветата. Явно барикадата ще поостане в Капана – нищо, че загрозява най-известния и популярен сред гостите на града и туристите квартал. Все пак сроковете са си срокове, а естетика и удобство кому са нужни?