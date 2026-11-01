Почти пълна липса на избиратели и затруднен достъп заради ремонт на съседна улица бележат изборния ден в училище „Пенчо Славейков“ в Столипиново

Пусти коридори и почти никакви избиратели – така изглежда изборният ден в училище „Пенчо Славейков“ в пловдивския квартал Столипиново.

На място към 15 часа в коридорите няма хора, а в изборните секции присъстват основно членовете на секционните избирателни комисии.

В една от секциите, в която право на глас имат над 600 души, до 15 часа са гласували по-малко от 20 избиратели.

Допълнително затруднение за желаещите да упражнят правото си на глас е достъпът до училището. Съседна улица е в ремонт, а настилката е покрита с кал и вода, което прави преминаването по нея трудно.

Ниската активност и затрудненият достъп поставят въпроса доколко условията около изборните секции улесняват гражданите да стигнат до урните в последните часове на балотажа.

По-рано днес стана ясно, че в район „Източен“ пловдивчанин, обявен за мъртъв, е отишъл да гласува.

305 699 пловдивчани имат право на глас на балотажа