Багери в реката до Марица Гардънс

Басейнова дирекция: Имотът за строеж край Марица попада в зона с риск от наводнения

Поземленият имот, в който е планирано изграждането на многоетажна жилищна сграда с подземни гаражи край река Марица в Пловдив, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. Това става ясно от официален отговор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по подаден граждански сигнал.

Припомняме, че в края на януари тази година пловдивчани – жители на комплекс „Марица Гардънс“ алармираха за строеж върху дигата на река Марица, който застрашава хора, блокове и екосистема. Те са категорични, че Съдба на Елените може да застигне и Пловдив. Още тогава Под тепето изпрати запитвания към всички отговорни институции относно законността на извършваните действия и потърси Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица. Редакцията изпрати официални въпроси и до „Марица 2021“ ЕООД – дружеството инвеститор по проекта на всички публично достъпни електронни адреси на фирмата, както и на свързани с негя компании и лица. До момента на публикуване на този пореде материал по журналистическото разследване отговор не е постъпил. Междувременно ни отговориха от:

Вижте по-долу подробностите от отговора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, който е изпратен преди 3 дни.

Става дума за имота УПИ XXVI – 501.1216, за който е издадено Разрешение за строеж №52 от 7 ноември 2025 г. за изграждане на многоетажна жилищна сграда като част от инвестиционното предложение „Жилищен парк Марица Север“.

Според данните на Басейновата дирекция имотът почти изцяло попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно картите на районите под заплаха от наводнения, изготвени по Плана за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г.

Той се намира в район със значителен потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_MA_05 „река Марица – от с. Оризари до гр. Първомай“.

В същото време от институцията уточняват, че имотът не попада в крайбрежните заливаеми ивици, за които Законът за водите предвижда изрични ограничения за строителство.

Отговорът на Басейновата дирекция съдържа и още една важна подробност – институцията не е издавала становища за допустимост, свързани с жилищно строителство за този имот.

Проверка след сигнал за промяна на коритото

В Басейновата дирекция е постъпил и втори сигнал – този път на „зелен телефон“, в който се твърди за повишаване нивото на река Марица и промяна в крайречната ивица в района на комплекс „Марица Гардънс“.

След сигнала експерти на дирекцията са извършили проверка на място на 17 февруари 2026 г.

При оглед на участък от около 400 метра по левия бряг на реката е установено, че водното ниво е повишено заради метеорологичната обстановка, но не е констатирано разливане на реката.

По време на проверката експертите са установили и строителство на жилищни сгради в съседни имоти, разположени на около 50 метра от водното течение на Марица.

Кадрите, които виждате в следващата галерия са направени в четвъртък през деня.

Сигналът е изпратен до още три институции

Басейновата дирекция съобщава, че сигналът е изпратен по компетентност до РДНСК – Пловдив, Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив за предприемане на действия.

Казусът със строежа край дигата на Марица предизвика обществен интерес след сигнали на жители от близкия комплекс „Марица Гардънс“, които изразиха притеснения за безопасността на района и потенциалния риск от наводнения.

„Под тепето“ продължава да следи развитието на случая.