Багер спука газопровод на Кукленско шосе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:57ч, вторник, 26 август, 2025
1 250 Преди по-малко от минута

Снимката е илюстративна

Полиция отцепи района на Кукленско шосе. Причината е спукан газопровод от багер при изкопни дейности. В зоната се усеща силна миризма на газ, като в момента се изчакват екипи на „Сити газ“, които да отстранят аварията.

В района освен няколко полицейски патрула има ситуиран и екип огнеборци от пловдивската пожарна.

