Багер спука газопровод на Кукленско шосе

Снимката е илюстративна
Полиция отцепи района на Кукленско шосе. Причината е спукан газопровод от багер при изкопни дейности. В зоната се усеща силна миризма на газ, като в момента се изчакват екипи на „Сити газ“, които да отстранят аварията.
В района освен няколко полицейски патрула има ситуиран и екип огнеборци от пловдивската пожарна.
