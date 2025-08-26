Багер спука газопровод на Кукленско шосе

Снимката е илюстративна

Полиция отцепи района на Кукленско шосе. Причината е спукан газопровод от багер при изкопни дейности. В зоната се усеща силна миризма на газ, като в момента се изчакват екипи на „Сити газ“, които да отстранят аварията.

В района освен няколко полицейски патрула има ситуиран и екип огнеборци от пловдивската пожарна.