Неправилното паркиране върху тротоари остава сериозен проблем в Пловдив, въпреки извършените ремонти и наличието на обозначени места за спиране. В рамките на около 100 метра по локалното платно на бул. „Христо Ботев“, в участъка между Централна гара и Младежкия хълм, ежедневно могат да бъдат забелязани няколко автомобила, паркирани директно върху тротоара.

Става въпрос за сравнително нов тротоар, основно ремонтиран преди няколко години. По данни на граждани, на самото платно в района има достатъчно възможности за паркиране, което поставя под въпрос причините за системното нарушаване на правилата.

Днес, един от неправилно паркираните автомобили е собственост на магазин за климатици, намиращ се на същата улица. Когато търговски обекти, които би трябвало да дават пример, си позволяват подобно поведение, това прави ситуацията още по-срамна и показателна за липсата на контрол и отговорност, заявява възмутен пловдивчанин. Докога ще продължава това безумие, при което всеки решава, че е над правилата и над останалите? Тротоарите не са направени за автомобили, а за хора – за живеещите на улицата, за пешеходците, за възрастните хора и за майките с детски колички.

Жителите на района поставят въпроса дали е необходимо навсякъде да се монтират антипаркинг колчета, за да се спазват правилата, или институциите ще засилят контрола и санкциите срещу нарушителите.

Темата отново повдига въпроса за ефективността на контрола и за защитата на обществения интерес в градска среда, в която тротоарите продължават да се възприемат от част от шофьорите като удобни паркинги.