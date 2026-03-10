Автобусите от Автогара Юг по линиите Пловдив–София и Пловдив–Асеновград ще тръгват вече от Централна гара

Какво се променя

Проектът е пуснат за обществено обсъждане – предвиждат се и нови спирки в „Прослав“, по бул. „Васил Априлов“ и „Кукленско шосе“

На фона на кризата около автогара „Север“, Община Пловдив предлага част от междуградските линии да бъдат прехвърлени към Централната автогара. Идеята е публикувана за обществено обсъждане и предвижда и серия промени в спирките на градския транспорт.

Община Пловдив предлага Централната автогара – автобусното пространство пред Централна жп гара – да стане начална и крайна спирка за автобусните линии Пловдив–София и Пловдив–Асеновград, които са от квотата на общината.

Проектът за решение е публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на сайта на общината. След изтичането на срока постъпилите предложения ще бъдат разгледани и обобщени, преди темата да бъде внесена за гласуване в Общинския съвет.

Причината: объркване между автогарите

В мотивите към предложението се посочва, че в момента част от курсовете по линията Пловдив–София тръгват от Централната автогара, а други – от автогара „Юг“, в зависимост от квотата на съответната община.

Според администрацията това създава объркване и напрежение сред пътниците, тъй като различните превозвачи използват различни начални точки в града.

С промяната всички курсове от квотата на Община Пловдив ще бъдат изведени към Централната автогара до жп гарата, което според администрацията ще улесни връзката между автобусния и железопътния транспорт.

Нови спирки в няколко района

Проектът предвижда и разширяване на спирковата мрежа на градския транспорт.

Сред новите спирки са:

„Медицински център – Прослав“ на ул. „Просвета“, която ще обслужва линии №6, 15, 17, 24, 66 и 222;

на ул. „Просвета“, която ще обслужва линии №6, 15, 17, 24, 66 и 222; две спирки на бул. „Кукленско шосе“ – „ВУСИ“ и срещу автосервиз „Пенев“, за линии №17, 24 и 37;

– „ВУСИ“ и срещу автосервиз „Пенев“, за линии №17, 24 и 37; две нови спирки на бул. „Васил Априлов“ – срещу автосалон „Рено“ и при жп прелеза.

Същевременно се предлага да бъде премахната спирка №279 „Метан станция“ на ул. „Скопие“, използвана от линия №37, тъй като не отговаря на изискванията за безопасно разстояние от нова спирка.

Без допълнителни разходи

Вносител на предложението е кметът Костадин Димитров, като в проекта е записано, че не се изискват допълнителни средства от бюджета на общината.

На фона на спора около автогара „Север“

Предложението идва в момент на напрежение около бъдещето на автогара „Север“, чиято дейност беше поставена под въпрос след планове на собственика за събаряне на сградата и изграждане на жилищен проект на мястото.

Паралелно с това общината води разговори за възможностите за преместване на северните линии към централната част на града.