Автогарата на Централна гара поема две ключови линии от автогара „Юг“
Автобусите от Автогара Юг по линиите Пловдив–София и Пловдив–Асеновград ще тръгват вече от Централна гара
Какво се променя
Проектът е пуснат за обществено обсъждане – предвиждат се и нови спирки в „Прослав“, по бул. „Васил Априлов“ и „Кукленско шосе“
На фона на кризата около автогара „Север“, Община Пловдив предлага част от междуградските линии да бъдат прехвърлени към Централната автогара. Идеята е публикувана за обществено обсъждане и предвижда и серия промени в спирките на градския транспорт.
Община Пловдив предлага Централната автогара – автобусното пространство пред Централна жп гара – да стане начална и крайна спирка за автобусните линии Пловдив–София и Пловдив–Асеновград, които са от квотата на общината.
Как да открием информация за автобусите между Пловдив и София?
Проектът за решение е публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на сайта на общината. След изтичането на срока постъпилите предложения ще бъдат разгледани и обобщени, преди темата да бъде внесена за гласуване в Общинския съвет.
Причината: объркване между автогарите
В мотивите към предложението се посочва, че в момента част от курсовете по линията Пловдив–София тръгват от Централната автогара, а други – от автогара „Юг“, в зависимост от квотата на съответната община.
Как да резервираме място в автобус от Пловдив до София?
Според администрацията това създава объркване и напрежение сред пътниците, тъй като различните превозвачи използват различни начални точки в града.
С промяната всички курсове от квотата на Община Пловдив ще бъдат изведени към Централната автогара до жп гарата, което според администрацията ще улесни връзката между автобусния и железопътния транспорт.
Нови спирки в няколко района
Проектът предвижда и разширяване на спирковата мрежа на градския транспорт.
Сред новите спирки са:
- „Медицински център – Прослав“ на ул. „Просвета“, която ще обслужва линии №6, 15, 17, 24, 66 и 222;
- две спирки на бул. „Кукленско шосе“ – „ВУСИ“ и срещу автосервиз „Пенев“, за линии №17, 24 и 37;
- две нови спирки на бул. „Васил Априлов“ – срещу автосалон „Рено“ и при жп прелеза.
Същевременно се предлага да бъде премахната спирка №279 „Метан станция“ на ул. „Скопие“, използвана от линия №37, тъй като не отговаря на изискванията за безопасно разстояние от нова спирка.
Без допълнителни разходи
Вносител на предложението е кметът Костадин Димитров, като в проекта е записано, че не се изискват допълнителни средства от бюджета на общината.
На фона на спора около автогара „Север“
Предложението идва в момент на напрежение около бъдещето на автогара „Север“, чиято дейност беше поставена под въпрос след планове на собственика за събаряне на сградата и изграждане на жилищен проект на мястото.
Автогара „Север“ оцеля временно след натиск
Паралелно с това общината води разговори за възможностите за преместване на северните линии към централната част на града.
2 коментари
Ви е малко изроди алчни,НАПРАВЕТЕ НОВАТА АВТОГАРА СЕВЕР ТОГАВА МЕСТЕТЕ ,А НЕ ДА ЗАДРЪСТВАТЕ ГРАДА КОЙТО И БЕЗ ТОВА СТАНА БАРДАК ПАК ЗАРАДИ ВАС НЕГОДНИЦИ ГЕРЕБЕРАСТКИ ДЕПЕСАРСКИ И ПРОЕВРЕЙСКИ!!!ИЗОБЩО ХОРСКИЯТ ГЛАС НА ГРАЖДАНИТЕ НЕ СЕ ЧУВА ЗАРАДИ НЕКВИ ОЛИГАРСИ КОИТО ИСКАТ ДА СИ ИЗПЕРАТ ПАРИТЕ В СТРОЕЖИ, КОИТО ПОВЕЧЕТО ЩЕ СЕДЯТ ПРАЗНИ!!!ЧУХТЕ ЛИ БРЕ ИЗМЕТ?СПРЕТЕ ТЕЗИ БЕЗУМНИ СТРОЕЖИ БЕЗ ПАРКО МЕСТА,ИНЪЧЕ МВР-ОПГ ЯКО Е ТРЪГНАЛ ДА ЛЕПИ ПО СТЪКЛАТА ГЛОБИ ЗА ПАК БЕЗУМНИТЕ ИМ ИЗМИСИЛИЦИ НЕ ЧЕ СИ СПРЯЛ И ПРЕЧИШ,А ЧЕ КОЛАТА ТИ БИЛА В НАСРЕЩНОТО УЖАССС ДА ВА УБИЕ ГОСПОД ИЗМЕТ ДОЛНА!!!
Може ли малко по грамотно да ги пишите тези статии.
Къде на В.Априлов има жп прелез?
Какъв е този автосалон РЕНО?
Магазина на ЕСПАС АУТО, ли имате предвид?