Автогара Север отива в историята. Къде ще спират автобусите от утре?

Автогара „Север“ в Пловдив спира работа от 1 май. Вижте къде се пренасочват автобусите към „Юг“, „Родопи“ и Централна автогара, кои населени места се засягат и какви спешни промени ще разгледа Общинският съвет днес

Новата транспортната схема пренасочва десетки линии към автогарите „Юг“ и „Родопи“, а част от тях – към Централна автогара



Автогара „Север“ в Пловдив спира работа от 1 май, а ден преди това Общинският съвет ще разгледа спешни промени в транспортната схема, които трябва да предотвратят хаос при междуселищните и националните автобусни линии. Предложението на кмета е пренаписано в последния момент с цел оптимизиране и предвижда пренасочване на всички маршрути към автогарите „Юг“ и „Родопи“, както и допълнителни промени в градските трасета.

Причината за извънредните мерки е официално уведомление от собственика на автогара „Север“, че тя преустановява дейността си от 1 май.

Това налага бърза актуализация на началните и крайните спирки за десетки направления от областната и републиканската транспортна схема.

Документите, внесени в Общинския съвет, включват първоначално предложение от 22 април и последващо изменение от 29 април, което актуализира разпределението на линиите и маршрутите в града. Основната цел е да се осигури непрекъсваемост на обществената услуга след закриването на една от ключовите автогари в Пловдив.

Най-голямата промяна е пренасочването на автобусите към две основни точки.

Автогара „Родопи“ приема линиите от и за:

Към автогара „Родопи“ се насочват линии от Казанлък, Раковски, Цалапица, Царацово, Радиново, Ръжево Конаре, Сърнегор, Върбен, Зелениково, Златосел, Чалъкови, Свежен, Главатар, Тюркмен и други населени места в северната и западната част на областта. Ето пълният списък:

Казанлък

Раковски

Цалапица

Царацово

Радиново

Ръжево Конаре

Ръжево

Сърнегор

Върбен

Зелениково

Розовец

Златосел

Чалъкови

Чоба

Свежен

Главатар

Тюркмен

Автогара „Юг“ приема линиите от и за:

Към автогара „Юг“ се прехвърлят направленията от Съединение, Царимир, Голям Чардак, Калековец, Динк, Ясно поле, Старосел, Красновски бани, както и преминаващи линии като София – Бургас и София – Слънчев бряг. Ето пълният списък:

Съединение (включително маршрутите през Голям Чардак и през Царимир)

(включително маршрутите през Голям Чардак и през Царимир) Велико Търново

Горна Оряховица

Старосел (включително маршрута през Кръстевич)

(включително маршрута през Кръстевич) Красновски бани

Мало Крушево

Правище

Драгомир

Голям Чардак

Ясно поле

Динк

Калековец

София – Слънчев бряг (преминаваща линия)

(преминаваща линия) София – Бургас (преминаваща линия)

Автогарата на Централна гара приема линията Пловдив – Асеновград

Предвижда се и допълнителна промяна за една от най-натоварените линии – Пловдив–Асеновград, чиято начална и крайна спирка ще бъде преместена на Централна автогара – Пловдив.

Променени маршрути през градската улична мрежа заради закриването на автогара Север

За да достигнат новите си крайни точки, автобусите ще се движат по променени маршрути през градската улична мрежа, включително през бул. „България“, моста „Адата“, бул. „Източен“ и други основни артерии. В документите се допуска и възможност за разкриване на една до две междинни спирки в рамките на града, за да се улесни достъпът на пътниците.

Спешните промени се разглеждат на фона на вече изостреното напрежение около транспортната свързаност в региона, включително проблемите с линиите до селата Труд и Строево.

Закриването на автогара „Север“ допълнително концентрира междуселищния трафик към две автогари и поставя въпроса:

Дали системата е подготвена да поеме пренасочените потоци без нови затруднения за пътниците?

