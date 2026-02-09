Автогара „Север“ оцеля временно след натиск

Решението идва на фона на започнали разрушителни дейности на терена, остро гражданско недоволство и предупреждения за сериозен хаос в междуградския транспорт

Случаят с автогара „Север“ е пореден пример как в Пловдив кризите не се управляват, а се догонват

Автогара „Север“ няма да бъде затворена от 1 март, но не защото Община Пловдив е имала подготвен план. Дейността ѝ ще бъде запазена за още около два месеца след спешни разговори на кмета Костадин Димитров с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов и със собственика на имота.

Решението идва на фона на започнали разрушителни дейности на терена, остро гражданско недоволство и предупреждения за сериозен хаос в междуградския транспорт. Едва след като темата прерасна в обществен скандал, Общината обяви, че се търсят варианти за бъдеща организация на линиите от северната част на областта.

Като възможно решение се обсъжда обособяване на автогара в района на жп гара „Филипово“ след разговори с Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Идеята е автобусните линии да се свържат по-добре с железопътния транспорт – концепция, която звучи логично, но засега остава само на ниво намерение.

Фактът, че тези разговори се водят след като събарянето вече е започнало, а не преди това, поставя под въпрос начина, по който местната власт управлява ключови инфраструктурни процеси.

Вместо предварително планиране, анализ и публичност – отново виждаме реакция под натиск, в последния възможен момент.

Решението за временно запазване на автогара „Север“ идва след дни на силно обществено напрежение. В социалните мрежи жители на северните квартали, родители, ученици и работещи алармираха, че закриването на автогарата ги оставя без реален достъп до междуградски транспорт.

„Да пътуваш час до автогара ‘Родопи’, за да минеш обратно през целия град – това не е решение“, коментират граждани, които настояват проблемът да не бъде „замитан“ с временно удължаване на срока.

От БСП – Пловдив също предупредиха, че закриването на автогара „Север“ без алтернатива ще доведе до хаос в обслужването на междуселищните линии и допълнително натоварване на вече задръстения градски трафик. Социалистите настояват Община Пловдив да поеме активна роля и да започне спешна работа по изграждането на общинска автогара или автотерминал в район „Северен“, а не да разчита изцяло на частни оператори.

Според тях временната отсрочка не решава системния проблем – липсата на дългосрочна транспортна политика и отказа на Общината да инвестира в стратегическа инфраструктура.

Напомняме, че от днес Две села на север от Пловдив отново останаха без автобуси до града

Как кризата принуди Общината да реагира

Случаят с автогара „Север“ е пореден пример как в Пловдив кризите не се управляват, а се догонват. Общината не излезе с план, визия или анализ – тя реагира едва когато проблемът стана видим, шумен и политически неудобен.

Разговорите с НКЖИ, държавата и частния собственик започнаха след старта на разрушителните дейности, след насрочената дата за затваряне и след общественото недоволство. Това не е стратегическо управление, а пожарогасене.

Вместо градът да има ясно разписана политика за междуградския транспорт – с общински терминал, резервни варианти и планирани локации – Пловдив продължава да зависи от частни автогари и спорадични договорки. Резултатът е предвидим: несигурност за пътниците, напрежение в трафика и усещане, че решенията се взимат „на тъмно“.

Следващите два месеца ще бъдат тест дали временното отлагане ще доведе до реално решение, или просто ще отложи неизбежния сблъсък между частния интерес и обществения транспортен нужди на града.