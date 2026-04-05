Автобус от градския транспорт пламна в движение

Автобус от градския транспорт по линия 4 се запали в движение близо до спирката край Ректората на Пловдивския университет. Задната част на превозното средство е била погълната от пламъци. На място са реагирали екипи от пожарната, които са потушили пожара.

Преди това пътниците са били изведени от рейса и по предварителна информация пострадали няма.

снимки: Фейсбук група Забелязано в Пловдив/Стойчо Иванов