Аварии по улици в Стария град, центъра и Кючука

Без вода са 4 села в региона и граждани на Карлово

На воден режим в дъждовния петък са живеещи и работещи в централната градска част и Старинен Пловдив по улиците „Кн. „Дондуков-Корсаков“ и ул.“Тодор Хрулев“ заради аварирали водопроводи.

Обичайно, такъв проблем има и в квартал Кючук Париж. Този път той е на ул.“Тодор Александров“.

От дружеството уверяват, че и трите аварии ще бъдат отстранени до 17 часа днес.

Гражданите на Карлово по улица „Криволак“ също са без вода, както и в близкото село Розино, където водоподаването е нарушено частично, уточняват он ВиК – Пловдив.

Екипи на дружеството работят днес за отстраняване на аварии по водопроводите на още 3 села в областта: с. Малък Чардак, Бегово и Главатар.

Снимката е илюстративна