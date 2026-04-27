Атом Кебап в битка с Чок Гюзел Дюнер в Капана

Заведенията за бързо хранене Атом Кебап и Чок Гюзел Дюнер ще влязат в люта битка за любовта на посетителите в квартал Капана в следващите дни. В сряда започват снимките на новата българска комедия, които ще се реализират изцяло под тепетата.

Филмът ще се казва „Царят на Капана“, като в главните роли ще са Башар Рахал и Александър Сано. Те ще влязат в кожите на героите Атом и Ахмет, които се сблъскват в комична кулинарна война, докато се състезават за титлата “Цар на Капана”.

Част от квартала в последните дни се превръща в естествен декор за продукцията, като на мястото на премахнатата от общината виенска будка на „Железарска“ е поставен зелен метален контейнер, в който ще се намира Атом Кабеп. Уиски барът на улица „Абаджийска“ пък вече временно се е превърнал е ресторант Чок Гюзел Дюнер, като между тях специално за продукцията са позиционирани цветарница и закусвалня. Именно в карето между „Железарска“ и „Абаджийска“ ще се разгаря действието в кулинарната война между Атом и Ахмет, като снимки ще вървят и на Ядрото в квартала.

Снимките стартират в сряда и ще продължат десет дни. Филмовият проект се финансира и от фондация „Пловдив 2019“, а зад него стои режисьорът Мартин Макариев.