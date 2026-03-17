Атанаска Бакалова и Мартин Иванов водят листите на „Сияние“ в Пловдив

Гражданската кауза влиза в битка за справедливост и съдебна реформа, обединявайки родители и граждани, засегнати от несправедливости
Гражданското движение „СИЯНИЕ“ регистрира листите си за Пловдив област и град. Атанаска Бакалова, майка на убития Димитър Малинов от Цалапица, води листата в областта, а бившият волейболист Мартин Иванов ще е водач за града.
Движението не се позиционира като политическа партия, а като гражданска кауза, целяща мащабна съдебна реформа и защита на гражданите от безобразията в България.
„Когато загубиш детето си, имаш два пътя – да го последваш или да се бориш за промяна. Ние избираме втория“, посочва Николай Попов, бащата на Сияна и един от основателите на движението.
„СИЯНИЕ“ категорично обяви, че няма да подкрепя мандат на ГЕРБ или ДПС, а екипът включва млади активни хора и опитни граждани, за да се постигне истинска промяна.
Мартин Иванов на снимката в средата
снимки и източник: Nikolaj Popov
Сияние е креатура на ГЕРБ. Пуснато е да разпилява протестен вот!