Атанаска Бакалова и Мартин Иванов водят листите на „Сияние“ в Пловдив

Гражданската кауза влиза в битка за справедливост и съдебна реформа, обединявайки родители и граждани, засегнати от несправедливости

Гражданското движение „СИЯНИЕ“ регистрира листите си за Пловдив област и град. Атанаска Бакалова, майка на убития Димитър Малинов от Цалапица, води листата в областта, а бившият волейболист Мартин Иванов ще е водач за града.

Десетки блокираха околовръстното заради новия МВР-шеф

Движението не се позиционира като политическа партия, а като гражданска кауза, целяща мащабна съдебна реформа и защита на гражданите от безобразията в България.

„Когато загубиш детето си, имаш два пътя – да го последваш или да се бориш за промяна. Ние избираме втория“, посочва Николай Попов, бащата на Сияна и един от основателите на движението.

„СИЯНИЕ“ категорично обяви, че няма да подкрепя мандат на ГЕРБ или ДПС, а екипът включва млади активни хора и опитни граждани, за да се постигне истинска промяна.

Мартин Иванов на снимката в средата

снимки и източник: Nikolaj Popov