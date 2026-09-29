След доклада на Съвета на Европа: Младежкият център в Пловдив със смяна на директора и план за преструктуриране

Атанас Велчев поема общинското предприятие след напускането на Величка Лазарова

Промяната идва два месеца след критичната оценка на експертната мисия, която постави под въпрос управлението, образователния капацитет и възстановяването на доверието в центъра

Община Пловдив сменя ръководството на ОП „Младежки център“ и обявява намерение да изведе спортните обекти от структурата му, за да върне фокуса върху младежките политики и работата с младите хора. Новината идва след напускането на досегашния директор Величка Лазарова и близо два месеца след като експертна мисия на Съвета на Европа препоръча временно спиране на действието на Знака за качество на центъра до края на 2026 г.

Начело на предприятието застава Атанас Велчев – юрист, завършил Софийския университет, който в продължение на седем години е бил главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ на Община Пловдив. Според информацията на местната власт той е бил юрист по проекта за изграждането на Младежкия център и е участвал в екипа, работил по неговата структура и развитие, включително в младежки обмени, обучения, образователни програми и неформални дейности. Велчев владее английски и испански език.

На сайта на центъра все още стои портретът на Величка Лазарова.

Смяната на директора е съпътствана от заявка за оптимизиране на общинското предприятие и по-ясно съсредоточаване върху основната му мисия – младежките политики, работата с младите хора, тяхното развитие, участие и превенция. Общината предвижда басейн „Младост“ и спортна зала „Дунав“, които в момента са към ОП „Младежки център“, да преминат към ОП „Многофункционална спортна зала“.

Тези намерения съвпадат с част от препоръките в доклада на експертната мисия на Съвета на Европа, извършила проверка в Пловдив на 16 и 17 юли 2026 г. Но рокадата поставя и друг въпрос:

защо по време на проверката общината защитаваше подход, насочен към подкрепа на действащия директор, а сега обявява промяна в ръководството и структурата на предприятието?

От подкрепа за директора до смяна на ръководството

Кризата в Младежкия център се задълбочи след назначаването на Величка Лазарова за директор през януари 2025 г. През април 2026 г. шестима от седемте членове на образователния екип напуснаха. Министерството на образованието и науката извърши проверка на място на 23 април, а на 4 май изпрати писмо до кмета на Пловдив с искане за предприемане на действия.

Съветът на Европа може временно да замрази Знака за качество на Младежки център-Пловдив

В отговора си от 22 май общината изтъкна професионалния опит на Лазарова и заяви, че ще осигури обучение, наставничество и психологическа подкрепа. В позицията обаче не беше представен независим преглед на управлението, нито подробен план с конкретни мерки и срокове за преодоляване на кризата.

Именно тези дефицити са сред акцентите в последвалия доклад на експертната мисия на Съвета на Европа. Той отчита сериозни проблеми в управлението, липса на убедителна визия за възстановяване на доверието и недостатъчно доказателства за капацитета на новия образователен екип. В доклада са описани и твърдения за враждебен и неуважителен език, психологически натиск и публични порицания. Директорката е отрекла тези твърдения, а самата мисия изрично уточнява, че не е дисциплинарно или съдебно разследване и не установява индивидуална правна отговорност.

На 29 септември общината вече съобщава за напускането на Лазарова и назначаването на Велчев. Това е видима промяна спрямо позицията от май, когато заявеният подход беше насочен към подкрепа на действащото ръководство. От публикуваната информация обаче не става ясно дали решението за рокадата е пряк резултат от препоръките на Съвета на Европа, от собствена оценка на общината или от съчетание на двата фактора.

Какво поиска Съветът на Европа

Младежкият център в Пловдив получи Знак за качество на Съвета на Европа през 2018 г. Последвалите оценки през 2022 и септември 2025 г. са положителни, но още тогава са посочени нужди от по-ясна идентичност, по-добър баланс между спорт, настаняване и младежка работа, по-активно участие на младите хора и по-силно международно измерение.

Проверката през юли 2026 г. установява, че центърът разполага със значими активи – добра инфраструктура, спортни съоръжения, общинска финансова подкрепа и партньорства. Въпреки това експертите заключават, че към момента той не може да докаже съответствие със стандартите за Знака за качество.

Сред основните проблеми са липсата на убедителен план за възстановяване, неясната управленска и образователна структура, недостатъчно доказаната квалификация на екипа и липсата на съгласувана, остойностена програма. Докладът поставя въпроси и за достъпа до дейностите, таксите, партньорските договорености, участието на младите хора и наличието на надежден механизъм за подаване на сигнали и защита от ответни действия.

Експертите препоръчват действието на Знака за качество да бъде временно спряно до 31 декември 2026 г., а не той да бъде отнет незабавно. При доказани първоначални действия и надежден график знакът може да бъде възстановен от 1 януари 2027 г. Предвидена е последваща мисия не по-късно от юли 2027 г., а при липса на устойчив напредък – възможност за отнемане.

Важно е, че докладът не настоява за освобождаването на конкретен директор. Препоръката е общината да осигури компетентно институционално и образователно ръководство, да направи независим преглед на управлението и да обмисли структура, която отделя младежката работа от стопанисването на спортните съоръжения.

Рокадата съвпада с част от препоръките, но не ги изпълнява автоматично

Назначаването на Атанас Велчев е първата съществена промяна в ръководството след критичната оценка. Общината представя професионалния му профил и предишното му участие в създаването и развитието на центъра като основания за избора. Неговото владеене на английски и испански език също е релевантно на фона на препоръките за възстановяване на международната комуникация.

Но биографията на новия директор сама по себе си не е доказателство, че образователният капацитет на центъра е възстановен. Докладът изисква да бъдат представени данни за състава на екипа, квалификациите, договорите, обучението и наличието на компетентно образователно ръководство. Необходима е и конкретна образователна програма за 2027 г., а не само заявена посока на развитие.

По същия начин планираното прехвърляне на басейн „Младост“ и спортна зала „Дунав“ към друго общинско предприятие е пряко свързано с препоръката за разграничаване на младежката работа от управлението на спортната инфраструктура. То обаче все още е намерение. Докато промяната не бъде осъществена и не стане ясно как ще бъдат разпределени отговорностите и ресурсите, не може да се говори за завършено преструктуриране.

Остават и други въпроси, по които общината не е обявила конкретни решения: как ще бъде осигурено реално участие на младите хора в дейността на центъра; какви ще бъдат прозрачните правила за достъп, такси и изключения; как ще работят механизмите за жалби и закрила; кой ще отговаря за международната комуникация и как ще бъде гарантиран отделен бюджет за младежката работа.

До края на годината общината трябва да представи доказателства

Промяната в ръководството и заявеното преструктуриране очертават различен подход от този, който общината е защитавала през май. Но ключовият критерий, поставен от Съвета на Европа, не е самата рокада, а дали институцията ще може да покаже работеща система за управление и качествена младежка дейност.

До 31 декември 2026 г. общината трябва да представи доказателствен доклад за изпълнението на препоръките. Това означава не просто да декларира намерения, а да посочи какви решения са взети, какви структури и механизми вече действат, кой носи отговорност за тях и как се измерва напредъкът.

Така смяната на Величка Лазарова с Атанас Велчев бележи нов етап в кризата около Младежкия център, но не и нейния край. Предстои да се види дали новото ръководство и обещаното преструктуриране ще доведат до възстановяване на образователния екип, доверието на младите хора и международното признание на центъра – или ще останат предимно административна промяна.

Въпросът вече не е само кой ръководи Младежкия център, а какво ще се промени в работата му и с какви доказателства общината ще покаже, че кризата е преодоляна.