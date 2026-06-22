Арката на Димчо Павлов се връща в градината до дни

Арката на Димчо Павлов се завръща в Цар Симеоновата градина до броени дни. Вече започнаха действията по монтажа ѝ обратно на централната ос в парка, в непосредствена близост до фонтана на Деметра. На мястото – между фонтана и Виенския павилион – вече са поставени строителни ограждения и е започнала работа по подмяна на настилката. По наша информация, арката трябва да е монтирана до края на седмицата.

Напомняме, че произведението на важния за града скулптор Димчо Павлов бе премахнато от Цар Симеоновата градина през 2015 година при един от последните ремонти при не съвсем изяснени обстоятелства. Творбата му е създадена по повод едновековния юбилей от първото пловдивско изложение и е поставена през 1992 година.

Дълги години след нейното изчезване „Под тепето“ се занимава с темата и сменящите се градски управници, които да върнат произведението на изкуството на полагащото му се място. Дори открихме монументалната творба на Димчо Павлов, изоставена сред буренаци в една от базите на ОП „Градини и паркове“.

Чак през 2020 година се стигна до решение арката да се върне в парка, но междувременно трябваше да се премине през различни процедури, тъй като паркът е културна ценност.