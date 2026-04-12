Архивите разказват: 3 пъти Юрий Гагарин едва не загива по време на полета на Восток 1

На 12 април 1961 г. първият човек в космоса извършва историческа обиколка около Земята, продължила 1 час и 48 минути

На 12 април 1961 г. в 6:07 ч. по Гринуич (9:07 ч. московско време) с Юрий Гагарин на борда излита космическият кораб „Восток 1“. Полетът остава в историята като първата пълна обиколка на човек около Земята. Цялата мисия продължава 1 час и 48 минути и поставя началото на нова ера в изследването на космоса.

Епичният полет приключва драматично – на височина около 7 километра Гагарин катапултира от капсулата и се приземява с парашут. Малко известен факт е, че по време на мисията първият космонавт едва не загива цели три пъти.

Първият критичен момент настъпва при навлизането в атмосферата. Спускаемият апарат не успява веднага да се отдели от приборно-агрегатния отсек и остава да виси на кабели. Корабът започва да се върти неконтролируемо, а по илюминаторите потичат струйки разтопен метал. Кабелите изгарят едва при навлизането в по-плътните слоеве на атмосферата. Заради отклонението от траекторията Гагарин не каца в Казахстан, а в Саратовска област, върху нива, изненадвайки местните жени със своя оранжев скафандър.

Второто сериозно премеждие идва при катапултирането. Преди основният парашут да се разгърне напълно, се отваря и резервният, който по чудо не заплита и не поврежда основния купол.

Третият опасен момент възниква след отделянето от капсулата. Гагарин трудно успява да освободи дихателния клапан, притиснат от ремъците на скафандъра, и за кратко остава без въздух.

Любопитен детайл е, че по тогавашните правила на Международната федерация по авиация рекордите се признават само ако пилотът се приземи със същия апарат, с който е излетял. Затова официалните съобщения на ТАСС внимателно формулират кацането, без да се акцентира върху катапултирането на Гагарин. Самият той също почти не споменава този момент в книгата си „Пътят към космоса“.

След историческия полет Гагарин предприема световно турне и посещава над 30 държави. Първата от тях е България, като той идва и в Пловдив, където е посрещнат с огромен възторг и остава една от най-ярките фигури в историята на космическата ера.

Гагарин на улица Карловска в Пловдив

За историята на първия български космически полет четете в Архивите разказват: Два технически фала и първият космически полет с българин завършва с успех.