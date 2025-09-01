Архитект на надеждата за един по-зелен Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

Невена Цветкова е архитект, ландшафтен архитект и учител, който се бори за качествено озеленяване, екологична градска среда и нормалност. Написала е Наръчник за засаждане, поддържане и резитба на декоративни дървета в градска среда. Мисията ѝ е да изгражда по-безопасни, красиви и устойчиви населени места.

Мотивацията ѝ е лична: „искам да живея със семейството си в по-чист, зелен и подреден град.“

Тази нейна честност звучи освежаващо, но всъщност е в основата на истинската промяна, в която всеки осъзнава своята роля.

Невена намира вдъхновение в дребни неща и в постиженията на великите умове, отразявайки стремежа си към подобряване на общността чрез знания и съвременни технологии

1. Как би описала на всеки, който още няма представа: какво означава да си ландшафтен архитект?

Всичко, което виждаме наоколо е ландшафт или директен превод – пейзажна архитектура. В много градове по света в общините има главни ландшафтни архитекти, които определят визията на града – откъде какви гледки да се запазят, колко процента зелени площи да има в града, колко озеленени да са отделните парцели, квартали. Ландшафтните архитекти също определят къде да има пейки, беседки, чешмички, какво настилки, какви площадки, водни площи…

2. Каква е твоята мотивация да работиш и да влагаш усилия в темата за

качествено озеленяване, екологична градска среда?

Честно казано, правя го от егоизъм. Ако в града ни е по-зелено, чисто и подредено, на мен и на семейството ми ще ни е по-добре. Та, не е много трудно да се мотивирам, защото знам, че искам неща, които директно ще направят животът ми по-хубав.



3. Ако погледнем 10 години напред, как си представяш Пловдив, ако

устойчивостта и екологията се превърнат в истински приоритет?

Баналното – зелен. С добре поддържани паркове, междублокови пространства и зелени площи, тепетата с водни атракции и добре озеленени, много нови улични дървета, равни тротоари, велоалеи, удобен и редовен градски транспорт, чист въздух. Но устойчивият град не е само проекти и планове, а резултат от малките действия на всеки гражданин, които заедно рисуват голямата картинка на Пловдив.

4. Какво най-често хората не знаят за дърветата в градска среда, но

задължително трябва да научат?

Дърветата трябва да се подменят. Много често хората са несъгласни при премахването на възрастни дървета, но всъщност в градска среда, където има много хора и инфраструктура, дърветата трябва да са в много добро състояние. Това гарантира безопасността. Световните експерти препоръчват дърветата да се подменят заедно с подземната инфраструктура, тъй като дълговечността им е приблизително еднаква – около 60-80 години.

5. Кои са най-големите предизвикателства пред чистотата и опазването на

градските пространства според теб?

Усещането, че чистотата е само чужда отговорност. Всъщност, всеки от нас е отговорен – с малък навик или отношение, можем да променим картинката на града. Вярвам, че с повече съзнание и личен принос Пловдив може да стане още по-хубав и много по-чист.

6. Как ти променяш картинката?

Променям картинката като споделям моето знание, създавам наръчници, преподавам. Също, чрез действия – настоявам за стандарти, качествена грижа и отговорност, но чрез личен пример. Всичко това е защото и аз самата искам да живея по-добре. Вярвам, че всяко дърво, всяка нова алея, всяко усилие, дори най- малкото като това да не си хвърлиш фаса на земята, е пътят към по-чисто и подредено пространство е малка промяна в голямата картина на Пловдив.