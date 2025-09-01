Архитект на надеждата за един по-зелен Пловдив
Източник: Lost in Plovdiv
Невена Цветкова е архитект, ландшафтен архитект и учител, който се бори за качествено озеленяване, екологична градска среда и нормалност. Написала е Наръчник за засаждане, поддържане и резитба на декоративни дървета в градска среда. Мисията ѝ е да изгражда по-безопасни, красиви и устойчиви населени места.
Мотивацията ѝ е лична: „искам да живея със семейството си в по-чист, зелен и подреден град.“
Тази нейна честност звучи освежаващо, но всъщност е в основата на истинската промяна, в която всеки осъзнава своята роля.
Невена намира вдъхновение в дребни неща и в постиженията на великите умове, отразявайки стремежа си към подобряване на общността чрез знания и съвременни технологии
1. Как би описала на всеки, който още няма представа: какво означава да си ландшафтен архитект?
Всичко, което виждаме наоколо е ландшафт или директен превод – пейзажна архитектура. В много градове по света в общините има главни ландшафтни архитекти, които определят визията на града – откъде какви гледки да се запазят, колко процента зелени площи да има в града, колко озеленени да са отделните парцели, квартали. Ландшафтните архитекти също определят къде да има пейки, беседки, чешмички, какво настилки, какви площадки, водни площи…
Фотограф: Маша Матеева @mashamatveeva.ph
2. Каква е твоята мотивация да работиш и да влагаш усилия в темата за
качествено озеленяване, екологична градска среда?
Честно казано, правя го от егоизъм. Ако в града ни е по-зелено, чисто и подредено, на мен и на семейството ми ще ни е по-добре. Та, не е много трудно да се мотивирам, защото знам, че искам неща, които директно ще направят животът ми по-хубав.
3. Ако погледнем 10 години напред, как си представяш Пловдив, ако
устойчивостта и екологията се превърнат в истински приоритет?
Баналното – зелен. С добре поддържани паркове, междублокови пространства и зелени площи, тепетата с водни атракции и добре озеленени, много нови улични дървета, равни тротоари, велоалеи, удобен и редовен градски транспорт, чист въздух. Но устойчивият град не е само проекти и планове, а резултат от малките действия на всеки гражданин, които заедно рисуват голямата картинка на Пловдив.
4. Какво най-често хората не знаят за дърветата в градска среда, но
задължително трябва да научат?
Дърветата трябва да се подменят. Много често хората са несъгласни при премахването на възрастни дървета, но всъщност в градска среда, където има много хора и инфраструктура, дърветата трябва да са в много добро състояние. Това гарантира безопасността. Световните експерти препоръчват дърветата да се подменят заедно с подземната инфраструктура, тъй като дълговечността им е приблизително еднаква – около 60-80 години.
Фотограф: Маша Матеева @mashamatveeva.ph
5. Кои са най-големите предизвикателства пред чистотата и опазването на
градските пространства според теб?
Усещането, че чистотата е само чужда отговорност. Всъщност, всеки от нас е отговорен – с малък навик или отношение, можем да променим картинката на града. Вярвам, че с повече съзнание и личен принос Пловдив може да стане още по-хубав и много по-чист.
6. Как ти променяш картинката?
Променям картинката като споделям моето знание, създавам наръчници, преподавам. Също, чрез действия – настоявам за стандарти, качествена грижа и отговорност, но чрез личен пример. Всичко това е защото и аз самата искам да живея по-добре. Вярвам, че всяко дърво, всяка нова алея, всяко усилие, дори най- малкото като това да не си хвърлиш фаса на земята, е пътят към по-чисто и подредено пространство е малка промяна в голямата картина на Пловдив.
Един коментар
Да каже госпожата коя неслучайна улица озелени, с безумното количество дървета, които като започнат да растат ще се задушат едно друго! Безопасно друг път, архитект друг път, пък учител едва ли! Една посредствена жена, която удобно замълча като взе и тя проектче…