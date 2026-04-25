Арх. Петър Петров се завърна в НИНКН

Архитект Петър Петров се завърна начело на Националния институт за недвижимо културно наследство точно 1 година след уволнението му от предходния министър на културата Мариан Бачев. Мотивите за премахването му веднага предизвикаха реакции в средите на хората, които се занимават с опазване на културното наследство, а след обжалване на заповедта пред съда арх. Петров бе възстановен на работа. Официално това се случи тази седмица със заповед на служебния министър на културата Найден Найденов.

Самият арх. Петров сподели през профила на НИНКН за първите си дни на работа и основните цели – наваксване с натрупаните необработени преписки, подновяване на работата на СЕСОНКЦ и изследователската дейност на института, както и възстановяване на другите важни функции на института като гарант за опазването на културното наследство на България. Ето какво още пише арх. Петров:

Със заповед на министър Найден Тодоров съм възстановен като директор на Националния институт за недвижимо културно наследство от началото на април 2026 г.

Връщам се в института точно 1 година, след като бившият министър Бачев (ИТН) ме уволни с абсурдни мотиви. На първа инстанция съдът отхвърли тези мотиви и обяви уволнението ми за незаконно. Решението не е обжалвано от новия екип на Министерството на културата.

Използвах изминалите дни, за да направим заедно с колегите в НИНКН анализ на състоянието през последната година и да решим кои са най-спешните задачи и проблеми. Заварих стотици изготвени и неподписани преписки. Досега обработихме 371 преписки, от които 153 становища с искания за инвестиционни намеси. Надявам се в близките седмици да наваксаме всяко необосновано закъснение.

Поднових седмичните срещи за широко обсъждане на преписките и планиране на изследователската дейност с експертите от двете основни дирекции в института.

Предстои да възстановим седмичните срещи за методическа подкрепа за гражданите, също отменени през последната година.

Очаквам да заработи отново и Специализираният експертен съвет към Министерството на културата (СЕСОНКЦ), в който признати специалисти от различни области и институции обсъждат емблематични случаи.

Продължаваме работа с българо-френския курс „Шайо“, който подготвя новите попълнения компетентни архитекти по опазване на историческите паметници.

Ще възобновим усилията да привлечем държавата и обществото като сподвижници, които обичат, съхраняват и развиват националното недвижимо наследство.

Знам, че винаги ще има недоволни от факта, че поставяме историческите паметници по-високо от нечий частен интерес. Това е естествено. Не е естествено НИНКН да бъде гумен печат за заличаване на паметта и културата ни. Не е естествено археологическите и архитектурните образци да изчезват без следа. С всеки разрушен или обезобразен ценен обект си отива част от самосъзнанието кои сме.

Знам, че за мен, за екипа ми в НИНКН и за вас спасяването на недвижимото културно наследство не е формална работа, а житейска мисия. Благодарен съм ви за това. Благодаря ви, че заедно искаме и вярваме. Още веднъж благодаря на всички, които ме подкрепихте!

Благодаря на министър Найден Тодоров за доверието и за възстановената справедливост!

Както и досега, мога да ви обещая само почтеност и професионализъм без компромиси, диалог и прозрачност. С искрената грижа за недвижимото културно наследство на страната ни.