Аргументът на Община Пловдив за „фестивал“ се разпада – всички други фестивали плащат наеми и такси

Фестивал ли е Коледният базар? Нови факти показват, че всички други културни събития в Пловдив плащат наеми и такси, а за базара до Централна поща няма нито решение, нито основание за освобождаване

Позицията на Община Пловдив, Коледният базар до Централна поща е „фестивал по график“ и поради това е освободен от такси, започва да се размива под тежестта на нови факти, които Под тепето установи в продължение на разследването си. Както медията ви съобщи Общината не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща, рекламиран като Най-мащабното досега коледно градче.

Проверка: Плащат ли фестивалите, включени в Културния календар или в програмата на ОФ „Пловдив 2019“?

Общината твърди, че Коледният базар е част от програмите за културни и фестивални събития, където тя е съорганизатор и затова такси не се дължат.

Но журналистическата проверка установи:

1. Държавна опера Пловдив плаща наем на Античния театър за Opera Open

Свързахме се с PR-ът на Операта. Категоричният им отговор:

Плащат наем за Античния театър . Разбира се, екипът на Под тепето предварително знаеше това, тъй като от години следи фестивалния и културния живот в града, а Opera Open е ключово събитие в културния календар на Пловдив.

. Разбира се, екипът на Под тепето предварително знаеше това, тъй като от години следи фестивалния и културния живот в града, а Opera Open е ключово събитие в културния календар на Пловдив. Събитието е част от програмите, които общината традиционно подкрепя, но това не освобождава Операта от финансови задължения.

2. „Дни на музиката в Балабановата къща“ – също плащат

Организаторите на фестивала потвърдиха:

Плащат наем за Епископската базилика, Малката базилика, Балабановата къща и други културни обекти.

за Епископската базилика, Малката базилика, Балабановата къща и други културни обекти. Те също са част от официалните фестивални програми, но никой не ги освобождава от задължения.

Нещо повече, при кандидстването им с проекти таксите и наемите на общински площи и музеи, зали и алтернативни сцени са вкюлчени в бюджетите, които представят.

Този факт директно опровергава твърдението, че „фестивал“ автоматично означава освобождаване от такси.

Предишни прецеденти: Ледената пързалка – специална тарифа, но само след гласуване в Общинския съвет

Разследването ни откри и друг важен детайл: При първото идване на Ледената пързалка в Пловдив Общински съвет е гласувал специална тарифа – 1 лев на квадратен метър, защото стандартната такса от 24 лв./кв.м. за централната градска част е била „непосилна за площта, която съоръжението заема“.

Важно е да се подчертае:

1. Нямало е „прощаване“ на такси, имало е намаление по реда на закона

Тоест:

Не беше направено изключение „на тъмно“.

Не беше обявено административно, че пързалката е „фестивал“.

Съветниците гласуваха по надлежния ред.

2. Процедурата отнема минимум 1 месец

Специална тарифа може да бъде въведена само:

след обществено обсъждане , публикувано поне 30 дни на сайта на общината ,

, публикувано поне , след това следва гласуване в Общински съвет.

Няма данни подобно обсъждане или решение да е правено за Коледния базар до Централна поща.

Фактите

От трите ключови направления в проверката се очертава следното:

1. Всички фестивали, включени в Културния календар или в програмите на ОФ „Пловдив 2019“, плащат наеми или такси, без изключение.

2. Коледният базар до Централна поща единствен е освободен без документирано правно обусловено основание.

3. Намаляване или премахване на такси може да стане само след процедура и гласуване в Общински съвет. Няма доказателства такава да е провеждана.

Припомняме, че по-рано днес Съветниците от ПП–ДБ поискаха договорите за Коледния базар до Централна поща. Те депозирали официално искане до кмета и администрацията, с което настояват да им бъдат предоставени: информация за финансовите параметри и клаузите, уреждащи ползването на общинските площи; договорите между Община Пловдив и фирмата, която е разположила базара и атракционите; документация, отразяваща поетите задължения на страните; информация за финансовите параметри и клаузите, уреждащи ползването на общинските площи.

Основният въпрос остава: Защо фестивалът/базар „Коледа в Пловдив“ е третиран различно от всички останали?

Огромни фестивали като Opera Open и бутикови като „Дни на музиката в Балабановата къща“ плащат, както и всички останали.

Фирми, които слагат временни конструкции или организират тържества – плащат.

Дори Ледената пързалка – въпреки политическата воля за намаляване на таксата – пак плаща, и то след специално решение.

Само един организатор не плаща нищо, при това за най-търговския тип събитие, с отдаване на къщички срещу хиляди левове за месец.

Припомняме, че празничната церемония по официалното откриване на „Коледа в Пловдив“ и запалването на светлините на градската елха съвпадна с обявения на 1 декември мирен протест в града под тепетата срещу проектобюджет 2026 г.

И двете събития се радваха на посещаемост. А Певицата Дара Екимова отказа участие в тържествената церемония заради граждански дълг. Така с протест, заря и без звездата в програмата светна коледната украса и бе открит базарът в Пловдив.