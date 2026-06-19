За броени часове полицията задържа наглия крадец, отмъкнал колело от вход на кооперация в центъра на града, под прикритието на жена с бебешка количка. За изключително дръзкото и нелицеприятно престъпление съобщихме в Под тепето вчера, а днес от ОД на МВР информират, че извършителят е арестуван.

Той е извършил и друга кражба в МОЛ Пловдив Плаза- задигнал дрехи за над 160 евро, пак под прикритието на съучастничката си, бутаща количката със съвсем малко дете. Сигнал за този зулум е подаден от търговския обект.

„При проверката станало ясно, че кражбата е извършена от мъж, който предварително срязал електронните етикети на стоките и преминал безпрепятствено след касовата зона. Още същия ден извършителят – 33-годишен криминално проявен жител на варненска област, бил установен и отведен в районното управление. В хода на работата са събрани доказателства, че ден по-рано той откраднал и велосипед от жилищна сграда на обслужваната от Второ РУ територия“, съобщават от пловдивската полиция.

На разпространеното вчера видео от кражбата на колелото ясно се видя мъж и жена с детска количка, които се движат заедно. Един от кадрите е уловил момента, в който мъжът забелязва велосипеда и се връща към входа на сградата. Жената с количката го последва вътре. Впоследствие тя излиза първа, сякаш току-що е излязла от жилището си и спокойно оправя багажа на бебешката количка, секунди по-късно спътникът ѝ напуска сградата с велосипеда.