АктуалноКриминалеМненияНовини

Арестуваха Айри Мурад, заподозрян е в купуване на гласове

14:52ч, сряда, 25 март, 2026
Снимка: БНТ

Бившият общински съветник Айри Мурад бе отведен с белезници от дома си в Столипиново на улица „Бъндерица“ в акция на пловдивската полиция, организирана пред камерите на медиите, поканени на място предварително. Мурад бе задържан по подозрения за купуване на гласове.

„Той е предполагаем извършител на престъпление против политическите права на гражданите“, съобщи директорът на полицията Васил Костадинов. В адреса на бившия съветник са открити списъци с имена.

Пред камерите по време на задържането си Мурад заяви, че имената са на наематели на гаражите му. „Това са пълни глупости“, каза той, докато го отвеждаха униформените.

При обиска на дома му е намерена и голяма сума пари. Срещу него е образувано досъдебно производство в Шесто районно, коментира Васил Костадинов.

Мурад беше отведен с полицейски бус, а работата по случая продължава.

Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина