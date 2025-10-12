Арести в Лондон на протест в подкрепа на Палестина

Стотици хиляди се събраха в Британската столица и преминаха на протестно шествие през централните части на града

Виктор Кадири, специално за Под тепето от Лондон

Най-малко 15 човека бяха арестувани по време на днешния (вчера) Национален протест в подкрепа на Палестина, проведен в Лондон. Въпреки обявеното примирие между Израел и Хамас, стотици хиляди се събраха в 12.00 на обед в Британската столица и преминаха на протестно шествие през централните части на града. По данни от различни източници, протестиращите са наброявали над 100 000, а според организаторите, броят им е достигнал 500 000.

Преди началото на шествието, група от около десетина про-Израелски контра протестиращи успя да се внедри сред основния протест и опъна транспарант на който пишеше: Globalise the intifada is a call to murder jews*. Тъй като транспарантът беше опънат на мост над протестиращите, първоначално никой не го забеляза и нямаше реакция.

Десетина минути по-късно, когато вече беше забелязан, група младежи успя да се добере до провокаторите преди полицията и се стигна до размяна на удари между двете групи, а в мелето едно жена бе ударена в лицето и повалена на земята. Бързата намеса на полицията предотврати по-сериозни сблъсъци, а провокаторите бяха арестувани и отведени в районното управление на Чаринг Крос.

В следващите няколко часа шествието, в което се включиха хора от всякакви възрасти и етноси, включително и евреи, премина без инциденти. Основните скандирания и искания на протестиращите бяха за освобождение на Палестина от израелската окупация, налагане на санкции и спиране на всякакви търговски отношения с Израел и незаконните селища, построени на палестинска територия.

Имаше скандирания и към британския премиер и неговите министри, които бяха обвинени в съучастие в геноцид, заради продължаващия износ на британски оръжия и муниции за Израел. Чуваха се и такива, свързани с обявяването на израелската армия за терористична организация.

Протестиращите бяха много скептични и по отношение на сключеното примирие между Израел и Хамас и планът на Доналд Тръмп за дълготраен мир в района. Част от присъстващите се забавляваха с музика и танци, а децата се радваха на времето, което изненада всички със слънце през целия ден. Като на всички предишни протести и днес имаше представители на различни групи и организации, предимно от левия политически спектър.

За разлика от предишни протести обаче, на този се забеляза много по-голямо мюсулманско присъствие. Успях да разговарям и с един 88-годишен унгарски евреин, преживял Холокоста, който ми разказа, че е бил на почти всички про-Палестински протести в Лондон и никога не се е чувствал застрашен или заплашен от протестиращите. Той бе категоричен, че тези протести няма да спрат, докато народът на Палестина не получи справедливост и собствена държава.

В шествието се включиха и местни равини и ортодоксални евреи с плакати и транспаранти осъждащи ционизма и терора на израелската държава над палестинския народ.

По данни на полицията, в часовете след протеста са арестувани още няколко човека, които са се опитали да блокират Тауър Бридж, по който всекидневно преминават средно по над 20 000 превозни средства. Днешният Национален протест беше 32-ри за последните 2 години.

* Globalise the intifada, което в превод означва Глобализирай Интифадата е слоган изпозван от антиционистите, които искат международна подкрепа за палестинската съпротива срещу израелската окупация.