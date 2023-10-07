Арести на протеста на миньорите

Има арестувани на протеста на енергетиците и миньорите, които за пореден ден блокираха магистрала „Тракия“. Около 11.00 часа група от недоволни се опита да блокира обходния път, който в момента поема трафика от магистралата край старозагорското село Ракитница.

Протестиращите не са се подчинили на полицейското разпореждане да освободят пътното платно, в резултат на което има задържани лица, потвърди директорът на Областната дирекция на МВР – Стара Загора комисар Лазар Христов, цитиран от БНР.

В момента движението там е възстановено и се регулира от полицията. Поради засиления трафик се образуват колони от автомобили, но пътят е проходим. Автомагистрала „Тракия“ и детелината край Стара Загора остава блокирана от Чирпан до Нова Загора, а също и пътя Хасково – Стара Загора.

Няма промяна в позицията на протестиращите. Те ще продължат да отстояват исканията си за ясни гаранции за работните си места и оттегляне и предоговаряне с Брюксел на Териториалните планове за справедлив преход. Ето как Бисер Бинев, председател на синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ в мините, коментира приетата от парламента късно снощи Пътна карта за климатична неутралност на България, според която производството на ток от въглища в България ще продължи до края на 2038 година.

„Дори и в тази пътна карта с промените, които направиха и гласуваха снощи в Народното събрание – там е записано, че 2026 година разполагаеми въглищни мощности, след предоговаряне на решението на Народното събрание от 12 януари 2023 година. Това са едни много дълги процеси и пак се повтарям – пожелателно е. Защото дали Европейската комисия ще предоговори с нашата държава тези 40% никой не може да гарантира към днешна дата“, каза Бинев.

На блокадата на магистрала „Тракия“ с напредването на деня към протестиращите се присъединяват все повече техни колеги и други граждани, които подкрепят исканията.

„Крайно време е цяла България да разбере, че хората в страната избират парламент, който парламент да се грижи за техните интереси“.

„За да я има България за децата ни, довела съм моето 10-годишно момченце. Той иска да види какво е протест – има ли такава неправда и той да знае какво да прави във времето“.

„Шести пореден ден държим така фронта“, казаха част от протестиращите

Затворени са няколко ключови пътни артерии в Старозагорска област и водачите на автомобили трябва да избират обходните маршрути.

Източник: Vesti

Снимка: БНР