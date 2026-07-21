Апокалиптичната гледка на улица „Иван Вазов“

Апокалиптична продължава да бъде гледката на една от най-красите улици в Пловдив- „Иван Вазов“, дори в следобедните часове. Как изглежда историческата градска тъкан показват снимките на директорът на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ Валентина Стоенчева, публикувани от нея в профила й във Фейсбук.

Улица „Иван Вазов“ изглежда тъжна заради онова, което бурята стори с вековните чинари. Тротоарите и паважа са покрити пречупени клони от историческите дървета, засадени още в началото на миналия век. Все още продължава разчистването им.