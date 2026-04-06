АПИ спира за 6 месеца участък от Околовръстното на Пловдив

Работата по участъка между „Скобелева майка“ и Асеновградско шосе се замразява временно

Новината идва на фона на протести в региона заради забавени пътни проекти около Пловдив

Изграждането на участъка от Околовръстния път на Пловдив между надлез Скобелева майка и Асеновградско шосе е спряно за шест месеца. За това е уведомено дружеството-изпълнител, като работата по обекта се замразява временно, това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров пред Под тепето.

„Временното спиране на работата по отсечката между „Скобелева майка“ и Асеновградско шосе ще забави реализацията на проекта, който се очаква да има ключова роля за облекчаване на трафика и подобряване на връзките около Пловдив“, коментира Димитров.

както ви съобщихме по-рано днес, заради забавянето жители на Първенец, Златитрап и съседни населени места излизат на блокада с искане за довършване на пътя Пловдив – Първенец.

Зад протестиращите застана кметът на Община „Родопи“ Павел Михайлов. Той подчерта, че проектът е резултат от пълното взаимодействие между общините, бизнеса и държавните институции.

„Това е изключително важен обект за Южен централен район, чиято реализация ще доведе до развитие на целия регион„, посочи Михайлов.

Отсечката е с дължина близо 6 километра и е ключова за извеждане на транзитния трафик извън града и облекчаване на движението в южната и източната част на Пловдив.

Припомняме, че проектът е част от по-голямото разширение на Околовръстното шосе, което трябва да достигне приблизително 25 километра. Предвижда се трасето да започва от пътен възел Царацово на автомагистрала АМ „Тракия“, да преминава по съществуващото околовръстно и да стига до надлез „Скобелева майка“.

Според предварителните параметри бъдещият път трябва да бъде с две ленти във всяка посока, локални платна за достъп до предприятията и проектна скорост до 80 км/ч. Предвиждат се също кръгови кръстовища и естакади по трасето.

По думите на бившия председател на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев разширението на Околовръстното е планирано на три етапа, съобщава 24 часа. Първият включва участъка от пътен възел Царацово до района на търговска зона край града. Вторият обхваща продължението към Пещерско шосе, а третият – връзките към Родопската яка и Асеновградско шосе. Вълчев твърди, че до края на 2026 година се очаква да бъде избран изпълнител и да бъде издадено разрешение за строителството на първия етап.