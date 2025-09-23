АПИ обяви поръчка за 1 млрд. лв. за нови мантинели

Снимка: АПИ
Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка на стойност от близо 1 милиард лева. Гигантската процедура е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години.
Поръчката е в 6 обособени позиции, включващи всички 27 областни пътни управление в няколко района- северозападен, северен централен, североизточен, югоизточен, южен централен и югозападен. Срокът за изпълнение е 60 месеца, а прогнозната й стойност 960 000 000 лв. Касае се за общо 41 760 км пътища в страната.
Избраните изпълнители следва да изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.
Един коментар
Мантинели като на Околовръстното, напълно излишни, но опасни за преминаващите. Няма как да се отклониш, ако някой тръгне да изпреварва срещу теб. сложиха ги, за да надуят цената. Това е същото, само мащабите са други.