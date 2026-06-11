Д-р Фани Колачева-Гудева, съпругът ѝ Величко Гудев и родителите ѝ Кирил и Бойка Колачеви ще бъдат наблюдавани с електронни гривни

Пловдивският апелативен съд измени мерките за неотклонение на четирима от обвиняемите по нашумялото разследване за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, станало известно като аферата „Viber лекари“.

Припомняме, че на 5 юни съдът постанови Четирима остават в ареста, домашен арест за едната от сестрите лекарки по аферата с НЗОК и НОИ.

Вместо с мярка „задържане под стража“, д-р Фани Колачева-Гудева, Величко Гудев, Кирил Колачев и Бойка Колачева ще бъдат поставени под домашен арест с електронно проследяващо устройство. Петата обвиняема по делото – д-р Цветалина Колачева-Сали, която още при първоначалното разглеждане получи мярка „домашен арест“, не е обжалвала и остава при същите условия.

Петимата са обвинени, че в периода от началото на март 2025 г. до 2 юни 2026 г. са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на Пловдив с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез използване на документи с невярно съдържание.

Апелативните магистрати са приели, че на този етап събраните доказателства обосновават предположение за съпричастността на обвиняемите към престъплението. Въпреки това съдът е преценил, че опасността от укриване или извършване на друго престъпление е намаляла, а наред с това са налице и хуманитарни основания, поради което целите на мерките могат да бъдат постигнати чрез домашен арест с електронно наблюдение.

Разследването, добило популярност като „Viber лекари“, се отнася до предполагаема схема за фиктивно отчитане на медицински дейности и неправомерно усвояване на средства от здравната каса. Според обвинението организаторите са координирали дейността дистанционно, чрез комуникация в приложения и обмен на данни за пациенти, като са били оформяни документи за неизвършени или частично извършени медицински дейности.

За престъплението, в което са обвинени петимата, Наказателният кодекс предвижда наказание от пет до петнадесет години лишаване от свобода, както и конфискация на част или цялото имущество.

Още по темата може да прочетете в статията Петима арестувани за източване на Здравната каса и НОИ с 4 000 фиктивни направления.

Определението на Апелативния съд – Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване.

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