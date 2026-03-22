Иранската диаспора и еврейски активисти излязоха заедно на демонстрация с призив за прекратяване на конфликта и дипломатическо решение

Виктор Кадири, специален пратеник от Лондон

Стотици демонстранти се събраха в центъра на Лондон на протест срещу войната на Израел и САЩ в Иран. Демонстрантите, сред които имаше представители както на иранската диаспора в Лондон, така и на еврейската, призоваха за незабавно прекратяване на конфликта и търсене на дипломатическо решение.

Протестиращите, които бяха организирани от антивоенната коалиция Stop the War Coalition, преминаха по улиците на британската столица, развявайки ирански и палестински знамена, както и плакати и транспаранти с антивоенни послания и критики към Израел, САЩ и техните съюзници.

Основните искания бяха свързани със спиране на бомбардировките над Иран, прекратяване на израелската офанзива в Ливан и освобождаване на Палестина и Газа. Сред множеството имаше и хора с портрети на аятолах Али Хаменей. Присъствието им предизвика известни противоречия и объркване, като се наложи други протестиращи да обяснят на журналистите, че въпреки че всеки е добре дошъл, много от тях не подкрепят режима в Иран, но са категорично против войната.

Интересното в случая е, че по същото време, но в Кенсингтън, където се намира посолството на Иран, други иранци се бяха събрали на отделен протест срещу управляващия режим. Според много от присъстващите в центъра на Лондон, Иран няма нужда от външна намеса, макар че самите иранци признават, че не са единни по този въпрос.

Някои от скандиранията бяха провокативни, като сред тях бяха: “Down, down the terrorist state of Israel”; “From Iran to Palestine, bombing children is a crime”; “State of Israel, shame, shame, you don’t speak in Jewish name.”

Самият протест, който се проведе в събота, премина мирно и без инциденти, с музика и танци. С изключение на няколко словесни сблъсъка между протестиращи и случайни минувачи, полицията почти не се намеси.

Шествието завърши пред специално изградени трибуни край Уайтхол, откъдето представители на различни неправителствени и антивоенни организации отправиха послания към политиците и събралото се множество. Сред говорителите беше и Даян Абът от Лейбъристката партия, известна като „майката на британския парламент“. Освен че е първата чернокожа жена, избрана за депутат във Великобритания, тя е и най-дълго служилата жена депутат.

Под аплодисментите на протестиращите тя заяви, че причините за войната не са свързани с ядрената програма на Иран, а с опити за смяна на режима и контрол върху петролните ресурси. Абът разкритикува и премиера сър Киър Стармър за военната подкрепа към Израел и САЩ.

Припомням, че Даян Абът е една от най-спорните фигури в съвременната британска политика. Откакто става депутат през 1987 г., тя често е обект на заплахи и расистки обиди. Проучване на Амнести интернешънъл показа, че по време на предизборната кампания през 2017 г. срещу нея са били насочени над 45% от онлайн злоупотребите към жени кандидати.

Въпреки това тя остава популярна сред ляво ориентираните избиратели и редовно печели изборите в своя район с над 50% от гласовете.

Съботният протест беше част от по-мащабното събитие “Stop Bombing Iran Day of Action”, в рамките на което се проведоха демонстрации и в Манчестър, Бирмингам, Кардиф и Корнуол.