Антифашистки марш събра 500 000 души в Лондон

Виктор Кадири, специален кореспондент от Лондон

Стотици хиляди души излязоха по улиците на Лондон в събота в рамките на антифашисткия марш, организиран от Together Alliance. В демонстрацията се включиха участници от цялата страна, включително от Шотландия и Уелс.

Като коалиция от над 100 организации и синдикати, Together Alliance обедини изключително разнороден спектър от групи с различни политически възгледи и обществени каузи. Сред участниците имаше представители на работнически и студентски движения, екологични и антивоенни организации, антифашистки инициативи, леви неправителствени структури.

Към шествието се включиха и няколко про-палестински групи, които се бяха събрали за традиционния си съботен протест. Имаше и малка формация, протестиращи срещу режима в Уганда, където президентът Йовери Мусевени управлява от 1986 г. и се подготвя за седми пореден мандат. Епископът на Кройдън, Розмари Малет, оглави група, протестираща срещу нарастващия „християнски национализъм“, който според участниците се насърчава от крайно десни ислямофобски фигури като Томи Робинсън. В шествието се включиха и множество политици, културни дейци, музиканти и актьори, сред които лидерът на Зелената партия Зак Полански, бившият лидер на Лейбъристката партия Джереми Корбин, комиците Стив Куган и Джеймс Акастър, както и музиканти като Палома Фейт и Били Браг, които публично подкрепиха инициативата.

Скандиранията на насъбралото се множество варираха от критики срещу лидера на Reform UK Найджъл Фараж и послания срещу расизма и фашизма, до лозунги, свързани с войната на Израел и Америка в Близкия изток, включително призиви за „Свободна Палестина“ и прекратяване на военните действия и израелска окупация и бомбардировки в южен Ливан.

Очаквано, демонстрацията премина предимно мирно, въпреки опити за провокации в началото. Малка група от около 20 контрапротестиращи — включваща британски крайнодесни националисти и ирански привърженици на опозиционера Реза Пехлави — размахваше израелски знамена и отправяше обиди към участниците. Отговорът от страна на множеството бе под формата на освирквания и скандирания „Free, Free Palestine“. Макар повечето участници да не обърнаха внимание на изолираната с полицейски кордон група, напрежението ескалира в словесен сблъсък на фарси между част от иранските контрапротестиращи и други ирански демонстранти с портрети на Аятолах Али Хаменей. Наложи се намеса на полицията, която разпореди на контрапротестиращите да напуснат района поради липса на разрешително.

По данни на органите на реда, около 25 души са били арестувани, основно за дребни нарушения. Двама са задържани при опит да се изкачат върху сградата на Националната галерия на Трафалгар скуеър, а 18 — заради изразена подкрепа за организацията Palestine Action, обявена за терористична. Въпреки съдебно решение, поставящо под въпрос този статут, арести продължават, тъй като правителството обжалва. Полицията съобщи също, че е имало отделни инциденти на дребни сблъсъци и нарушения на обществения ред, но без сериозно ескалиране на насилие.

Маршът завърши в района между Трафалгар скуеър и Уайтхол, където бе изградена сцена за изказвания на активисти, политици, актьори и музиканти. Сред говорителите бяха представители на синдикати, неправителствени организации и политически формации, които призоваха за единство срещу крайната десница, расизма и социалното неравенство. Според организаторите в демонстрацията са участвали близо 500 000 души, докато полицията оценява броя им на около 50 000. От органите на реда все пак признават, че данните им са неточни поради разпръснатия и разпокъсан характер на шествието, отклонения от предварително определения маршрут и факта, че множество групи са се присъединили към протеста в различно време и от различни начални точки в града.

Припомням, че при последния протест от подобен мащаб в Лондон, организиран през септември миналата година от Томи Робинсън, организаторите твърдяха, че са присъствали 3 милиона души, докато данните на полицията бяха за малко над 100 000.