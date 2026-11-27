Античният театър в Пловдив ще посрещне нещо, което не се е случвало досега на сцената му- шоу на електронен артист от световна величина. Догодина на 29 май най-специалното място у нас ще отвори врати за феновете на електронната музика с първото по рода си шоу с известния артист ALOK. След ударното дебютно участие на българска сцена по време на AURA Festival известният бразилски диджей се завръща в България, по покана на Fest Team и AURA, за да застане зад пулта на най-старата сцена, тази на Античния театър в Пловдив, на 29 май Билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро.

Роден като Alok Petrillo в Гояния, Бразилия, в семейство на диджеи, артистът е едно от най-силните глобални имена в съвременната хаус и EDM музика. Родителите му са пионери на псайтранса в Бразилия и сякаш пътят на ALOK е предначертан. “Историята ми е продължение на историята на моите родители”, казва самият той. Дори когато е напът да реши да остави пулта настрана и да се занимава с международни отношения, баща му го насърчава да продължи по пътя на музиката.

ALOK става известен със своята мелодична чувствителност и танцувални ритми, които преплита в своите хитове. Със сингъла “Hear Me Now” от 2016 г. артистът пробива на международната сцена и оттогава не слиза от нея. Тази година той беше обявен за диджей номер 4 в класацията на DJ Magazine. С участия на едни от най-големите фестивали като Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza, Rock in Rio и др. неслучайно ALOK се превръща и в най-слушания бразилски артист в международен план.

През годините е правил колаборации с известни световни изпълнители и артисти от електронната музика като Kylie Minogue, David Guetta, The Chainsmokers, Khalid, Bebe Rexha и много други. Извън бляскавите сцени и музикалните студия, се занимава и със социални дейности с Alok Institute.

“Не знам защо ми отне толкова много време да дойда тук, но се надявам това да е едно от многото участия занапред” – това каза световноизвестният диджей, часове преди да се качи на сцената на AURA Festival тази година. Това беше първото му участие пред българска публика, като стана част от артистите на главната сцена на фестивала, сред които бяха още Dimitri Vegas, Mahmut Orhan, Armin van Buuren, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U и много други.

Догодина отново предстои да видим бразилския диджей, но този път в една по-специална атмосфера. С шоуто си на Античния театър ALOK ще пренесе публиката в друго измерение с въздействащ сет и енергични електронни тракове. Билети за събитието може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро. Актуална информация за шоуто на ALOK може да следите в страниците на Aura Festival и Fest Team.