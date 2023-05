Send an email

Легендарният испански DJ и продуцент ще дебютира на родна земя с впечатляващо парти в Пловдив

Остават малко повече от 24 часа до първото гостуване под тепетата на ключовата фигура от испанската електронна сцена – Алекс Медина. Своят дебют той ще направи на сцената на клуб Код, а подгряването за вечерта ще бъде осигурено от създателите на музикалния лейбъл Urge To Dance: Krembo & Peril със специалната поява на немския талант Felix от Cap Entertainment.

Малко преди да поеме към Пловдив, успяхме да се свържем с известния DJ и продуцент в дома му

в Гран Канария и да разберем малко повече за очакванията му за партито, работата и плановете му за лятото:

Здравей, Алекс, това ще е първото ти гостуване в България. Какво знаеш за страната и за Пловдив?

Честно казано, знам, че България е прекрасна страна, диамант на Балканския полуостров, със страхотни плажове, планини, кулинарни традиции и вековни паметници. Знам, че и хората са усмихнати и приветливи. Затова и съм доста нетърпелив да направя своя дебют в България.

Какви са очакванията ти за партито, нощта , българската публика? Подготвил ли си нещо специфично за нощта?

Смятам, че както при всеки един дебют, любопитството ще е взаимно. От страна на публиката, както и от моя. Сигурен съм, че всички ще бъдат усмихнати и ще танцуваме заедно. Като цяло не обичам да подготвям сетовете си предварително. Предпочитам да чувствам енергията от клуба и феновете на място и да създадем всички заедно страхотна атмосфера. Обещавам, обаче, енергичен и танцувален звук, защото обичам да карам хората да танцуват неспирно. Разбира се, нямам търпение да прекарам време заедно и със създателите на Urge To Dance (б.а. българският лейбъл, организиращ събието).

Имаш близо 30 години опит зад гърба си. Как започна любовта ти към музиката, това което правиш, и какво ти дава сили да продължаваш всеки уикенд?

Предполагам, всичко започва с майка ми, която е музикален фен и колекционира плочи. Детските ми спомени са изпълнени с музика: от класическа музика, през фънк, осемдесетарско диско, електроника, фламенко, та дори и арабска музика. Растейки с тази музика, стигнах до първото ми посещение в нощен клуб някъде около 91-ва година, където чух за първи път хаус музика и тази нощ промени живота ми. Известен период се наслаждавах като фен, след това реших да пускам музика за приятели и други хора, така научих диджейската професия през 90-те. Това, от своя страна, създаде в мен желанието да продуцирам собствена музика в началото на този век и всичко днес продължава така, както започна. Страстта към музиката е водеща за мен. Не се интересувам от модата, тенденциите, или в наши дни социалните мрежи. Интересувам се от музиката, страстта и отдадеността, която имам към нея.

Това е значението на всеки един уикенд за мен – любовта към музиката. Не мога да живея без нея. Музикалният бизнес не е водещ за мен, щастлив съм да съм в студиото си, заобиколен от моите машини да създавам музикални приключения.

Ремиксът ти на Jably – Last Child On Earth за Urge To Dance беше един от денс хитовете на изминалата година. Каква е тайната зад тази „танцувална бомба“?

Ремиксът бе създаден след 8 седмично турне в Мексико. След два месеца пътувания и партита, се чувствах освежен и пълен с идеи, когато се прибрах и седнах в студиото ми. Винаги избирам да ремиксирам парчета, за които смятам ,че мога да добавя нещо специално към оригиналните версии и оригиналът на Jably е именно такъв. Така че нещата се получиха доста лесно.

Няма тайна формула зад ремикса. Просто седнах, настроих машините си, избрах елементите от оригинала, които ми допадаха и започнах да се опитвам да направя нещо ново с тях. Следвах усещането към развитието на парчето и инстикта си. Към този момент бях пълен с енергия и исках да направя истинска лятна и „танцувална бомба“. Опитах се да добавя част от моята оригиналност и типичния за мен хипнотичен звук и така се получи този ремикс.

Накрая бях изключително щастлив от резултата, особено когато ремиксът ми стана част от летните и есенни сетове на световни имена като Ame, Dixon, Solomun, Echonomist, Maxim Lany. Страхотен happy end за този ремикс.

Обиколил си света, свирил си в безброй клубове и фестивали. Кое е мястото, което никога няма да забравиш?

След 30 години на сцената имам дълъг лист с такива места. Винаги предпочитам участия с дълги сетове от 3-4-5 часа, в клубове с гореща атмосфера и качествени саунд системи. Харесвам големи клубове, където атмосферата е винаги нажежена до червено.

Обожавам El Guateque , клуб на открито на Гран Канария, заобиколен от планини и океана. Bar Americas в Мексико е място, на което винаги обичам да свиря 6-7 часа. Спомням си и първия ми live act в Watergate, Berlin преди 18 години. Откъм фестивали, Paradise City до Брюксел е също страхотно място – да свириш насред прекрасна гора и природа е чудесно! Наскоро бях впечатлен от гиговете си в Бейрут и Истанбул – хората танцуваха сякаш светът щеше да приключи след края на партито. Чиста и неподправена емоция!

Какво ти предстои това лято?

Летния сезон вече започна за мен, Лондон, Бейрут, Истанбул, днес в Пловдив. Tрябва да погледна програмата ми в детайли, но непосредствено след България ми предстои Испания с Carl Craig, Гърция с Thodoris Triantafilou, Белгия с Nico Morano …очертава се да бъде определено горещо лято….