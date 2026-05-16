Активен спортен уикенд на Гребната

Гребната база на Пловдив посреща уикенд, белязан от 17 май – Ден на българския спорт. Програмата за почивните дни предлага широк кръг от възможности за активност според желанието и подготовката на всеки приятел на спорта и любител на движението.

Спорт за всички и Национален крос „Пролет – Стефан Попов“

Съботният 16 май започва с покана към абсолютно всички пловдивчани, които имат желание да се включат в Национален крос „Пролет – Стефан Попов“. Събитието се провежда от Движение „Спорт за всички. Мама, татко и аз – баба, дядо и внуче“ за 16-и пореден път и е в памет на основателя на „Рефан“ Стефан Попов.

„Доведете семейството, приятелите, съседите, защото спортът е здраве, спортът е живот, а този ден е за всички“, казват организаторите.

Кросът е с начало 10:00 часа на Гребната база в Пловдив, като няма възрастови ограничения за участие. Класиралите се на първите 6 места във всяка възрастова група ще получат специални награди.

Спорт и добри дела

На 16 май, събота, от 11 часа в зоната на Младежкия център на Гребна база стартира състезание с благотворителен характер, инициирано от Спортна академия „Nina Sport Academy“. Кампанията е в подкрепа на две дечица – Никол и Макси, борещи се с тежки коварни заболявания.

„Искаме децата да усетят, че около тях има добри и съпричастни хора, които застават до тях с подкрепа, внимание и човечност“, посочват организаторите.

За своите гости те са подготвили много семейни игри, тиймбилдинг активности за малки и големи, томбола с подаръци, музика и танци за добро настроение. На място ще има дарителски кутии за благотворителната кауза. Събитието е с вход свободен.

Кану-каяк

В двата почивни дни Гребен канал – Пловдив посреща кану-каяка за информационни тестове и селекции за младежи и девойки до 23 години.

Стартът им е на 16 май, събота, в 09:30 часа. До 13:00 часа ще се проведе първото пробягване на определените дисциплини, а от 15:30 до 18:30 часа ще е второто пробягване. Третото пробягване е в неделя, 17 май.

.Тенис

16 май, събота, е последен ден за изява на младите тенис таланти, участващи в Държавния турнир за младежи до 16 години. Състезанието се провежда в базата на ТК „Макс Про“, разположена зад хангарите на Гребна база.

Дуатлон предизвикателство от 3extreme

В Деня на българския спорт – 17 май, пловдивският клуб „3extreme“ провокира всички любители на колоезденето и бягането със „СТАРТ Предизвикателство Пловдив 2026“.

Отворената тренировка по дуатлон (бягане-колоездене-бягане) ще се проведе на Гребната база. Регистрация за участие е обявена в пространството пред хангарите на гребците в началото на Гребната база. Стартът е един час по-късно (14:00 часа). Велосипедът и каската към него са задължителни.

Трасетата са с две различни дължини. Първата дестинация е за начинаещи и включва 1 км бягане – 5 км колоездене – 0,5 км бягане. Втората дестинация е 5 км бягане – 20 км колоездене – 2,5 км бягане. Финалите се очакват около 15:30 часа, а малко по-късно започва томбола с награди за всички участници.

От съображения за безопасност и за нормално протичане на състезанията зоната, в която се провежда надпреварата, ще бъде затворена за свободно преминаване на пешеходци от 12 до 18 часа на 17 май (неделя).

Турнир „Атлетика Пловдив“

СКЛА „Локомотив Пловдив“ също са избрали Деня на спорта 17 май, неделя, за сериозен лекоатлетически турнир. В състезанията могат да участват момичета и момчета до 16 години, както юноши и девойки до 18 години. В програмата на „Атлетика Пловдив“ са включени бягания на 100m, 400m, 1500m и 4х100m, тласкане на гюле, скок дължина и скок височина.

Надпреварите ще се проведат на стадион „Пловдив“, началото е в 10:00 часа. Входът е свободен.

С колело на Запад

На 17 май, неделя, ще се проведе и голямото велошествие „С колело на Запад“, организирано от администрацията на район „Западен“ и Деклатлон България. „Малки, големи и още по-големи ще се качат на любимите си велосипеди. Ще покажат колко екологично, здравословно и забавно може да се придвижат от точка А до точка Б“, казват домакините.

Регистрацията за участие започва в 9:00 часа, стартът е в 10:00 часа, като сборният пункт ще е пред сградата на районното кметство на ул. „Вечерница“ № 1А. Очаква се колоездачите да финишират между 11:15 и 11:30 часа на Братската могила. В програмата са включени още спортни игри и томбола с награди.