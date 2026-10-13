Адвокатът на Мегеров: Той е изкупителна жертва

Апелативният съд остави Славчо Мегеров в ареста окончателно

„За мен Славчо Мегеров е невинен.“ Това коментира в кулоарите на съда адвокатът на обвиняемия за убийството на Илиян Филипов – Диляна Агова, докато апелативните магистрати решаваха какво определение да издадат относно жалбата му на мярката за неотклонение.

Стана ясно, че на този етап все още Мегеров не е дал обяснения, не е признал вина и оръжието на престъплението не е открито.

Прокурор Иван Даскалов също заяви, че пистолетът, с който е извършено убийството на бизнесмена, засега не е открит.

Намерено е оръжие в избено помещение, ползвано от сестрата на обвиняемия, но то не е свързано с престъплението, уточниха от държавното обвинение.

„Представих пред съда нови доказателства, направих анализ пред съда на тези доказателства, като според мен те са подкрепа на повдигнатото обвинение“, каза прокурор Даскалов, без да посочва какви точно са били те.

Прокурорът разкри още, че между задържания Мегеров и убития Филипов е имало и неуредени финансови взаимоотношения, свързани със строителство.

Апелативният съд остави Славчо Мегеров в ареста окончателно. Според 3-членния състав на лице е обосновано предположение, че именно обвиняемия е извършил деянието. Освен това има опасност той да се укрие или извърши друго престъпление- такива изводи могат да се извлекат от това, че убийството на Илиян Филипов е много добре планирано и организирано.

След решението на съда адв. Диляна Агова заяви, че новите доказателства са били представени от прокуратурата десет минути преди самото заседание и става въпрос за показания на нов свидетел по делото. По думите на адвоката след като разбира за убийството на Илиян Филипов веднага звъни на Славчо Мегеров по телефона, който бил стъписан.

“ Продължавам да твърдя, че няма преки доказателства, които да свързват Мегеров с това престъпление“, заяви адвокат Агова. Тя допълни, че обвиняемият ще даде обяснение, когато сам реши кога това е уместно и удачно, но това ще се случи.