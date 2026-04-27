Спешен ремонт на „Кукленско шосе“, ограничения по „Ал. Стамболийски“ и натоварване по Околовръстното парализираха движението от Родопската яка

Сериозни задръствания блокираха тази сутрин движението в пловдивския район „Кючук Париж“ и по южните входове на града. Причината е комбинация от спешни ремонти, ограничени пътни участъци и засилен трафик от селата в Родопската яка.

Най-критична е ситуацията по „Кукленско шосе“, където от сутринта е затворено западното платно заради авариен ремонт на ВиК.

Движението се осъществява двупосочно само в едното платно, което доведе до километрични опашки още преди входа на Пловдив откъм КЦМ и Брестник.

Допълнително напрежение създават ремонтни дейности по бул. „Александър Стамболийски“, които ограничават част от изходите от квартала и пренасочват трафика към вече натоварени улици.

Натоварването се прехвърли и към „Коматевско шосе“, където шофьори се опитват да избегнат блокадата на „Кукленско“. По информация от шофьори в социалните мрежи има подготвителни дейности и разкопавания, които допълнително забавят движението.

Сериозен трафик има и по южната дъга на Околовръстното шосе заради продължаващи дейности по Югоизточния обход и подготовка за реконструкция в посока „Тракия“. Това затруднява включването към основните булеварди на града.

По-рано през деня проблеми е имало и по пътя Пловдив – Пещера през Оризари заради пътнотранспортно произшествие в района на разклона. Въпреки че движението вече е възстановено, образувалите се опашки все още затрудняват трафика.

Шофьори съобщават за бавно придвижване от Родопската яка към града, както и за затруднено движение в целия район на „Кючук Париж“. Най-натоварени остават входовете откъм Кукленско, Коматево и околовръстното.

Като алтернативен маршрут за влизащите от юг се посочва „Асеновградско шосе“, което към момента също е натоварено, но остава по-пропускливо. За избягване на задръстванията в „Кючук Париж“ шофьорите могат да използват Околовръстното в западна посока и влизане през „Пещерско шосе“, ако крайната им точка не е в южната част на града.

Снимки: Венцислав Пейчев във ФБ