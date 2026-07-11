Административен хаос бави исканията на гражданите за транспорта

Исканията на гражданите за подобряване на условията в обществения транспорт на Пловдив няма да се разгледат на предстоящата сесия на Общинския съвет. Въпреки обещанията, че това ще се случи, изглежда топката ще се прехвърля между институциите и желанията на гражданите няма да получат внимание от местния законодател. По тази причина протестът на гражданите на 16 юли пред и в сградата на Общинския съвет ще се проведе по план, съобщават от организацята „Пловдив – град за хората“, организирали подписката с искания за по-качествен транспорт. Ето какво още казват те в позиция от петък относно административното размотаване по темата:

„Вместо реални действия – класически административен пинг-понг!

​Само седмица преди голямото заседание, Общинския съвет реши рязко да смени тона. В Пловдив предстои поредното издание на играта „прехвърли горещия картоф“.

​Ето какво се случва накратко:

На 2 юли получихме писмо от председателя на Общинския съвет, че подписката ни ще се разгледа на комисии този петък и ще се гледа в зала на 16 юли.

Днес (10 юли, бел.р.) присъствахме на комисиите и защитихме точките, зад които застават хиляди пловдивчани, но насреща видяхме единствено топкане на топката.

В края на деня получихме ново писмо (което може да видите в изображението), с което ни съобщава, че… разглеждане на подписката на 16 юли няма да има.

​Вместо това ни засипват с любимия чиновнически речник: „проекти за решения“, „постоянни комисии“, „директори на дирекции“, „икономически анализи“ и едно много удобно, голямо „евентуално“!



Схемата е ясна:

Общинският съвет прехвърля топката на Общината, тя ще я върне обратно след няколко месеца и отлагането на истинската реформа на градския ни транспорт продължава с пълна сила.

​Ние обаче тази игра НЕ Я ИГРАЕМ!

​Докато те пишат писма и си измислят процедури, пловдивчани продължават да чакат решения за истински градски транспорт. Проблемът е крещящ и изисква незабавна работа – достатъчно години изгубихме в чакане, а и законът е категоричен – Общински съвет трябва да подложи на гласуване всяка легитимно събрана подписка на Местна гражданска инициатива в едномесечен срок. Този срок изтича в началото на месец август и законът трябва да се изпълни до тогава.

​ПЛАНЪТ ОСТАВА: На 16 юли сме там!

​Ако си мислят, че с процедурни трикове ще ни откажат и ще си осигурят спокойствие в залата – се лъжат. Точно обратното: това ни дава още по-голям повод да бъдем там!

​Кога: 16 юли 2026 г. (четвъртък), 08:30 ч.

​Къде: Пред и в сградата на Общинския съвет (ул. Авксентий Велешки 20)

​Отиваме, за да напомним на общинските съветници, очи в очи, че са избрани, за да вършат работа за хората, а не за да си прехвърлят папки. Пловдив няма време за губене и начало на общински градски транспорт трябва да бъде дадено СЕГА, а точките трябва да влязат за гласуване в зала в законоустановения едномесечен срок.

Настояваме за преосмисляне на решението за отлагане и или точките да се гледат на 16 юли или да се свика извънредно заседание, посветено на градския транспорт преди края на месеца!

​Елате с нас в четвъртък!

Споделете и покажете, че времето за такива процедурни хватки отдавна е изтекло и гражданите искат истински градски транспорт СЕГА!“