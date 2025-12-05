Абсурд със спортния комплекс в „Северен“

Проектът за спортен комплекс до двете езикови гимназии в район „Северен“ се превръща в пример как обществените поръчки могат да залитнат в абсурд. Фирмата, която трябваше да изгради първия етап на съоръжението и вече повече от две години не е изпълнила ангажимента си, се е включила и в надпреварата за втората, още по-голяма част от проекта.

Общината харчи 10 млн.лв. за спортен комплекс в дворовете на езиковите гимназии

Според договора, първият етап е трябвало да бъде завършен до края на 2023 г. Реалността на терен обаче е различна: кал, изкопи и изоставена техника, които стоят като постоянен декор пред погледа на хиляди ученици, преминаващи всеки ден в района. Обектът не просто не напредва – той представлява риск с липсата на обезопасяване и контрол.

Вместо институциите да задействат механизма за санкции и прекратяване на договора, документацията по новата обществена поръчка показва, че същият изпълнител е допуснат да кандидатства за втория етап. А той е по-мащабен и по-скъп от първия. Това естествено повдига редица въпроси — най-вече за качеството на предварителния контрол. Ако предишният опит на фирмите трябва да е критерий за участие, защо в случая толкова сериозно забавяне не е пречка? И кой ще защити обществения интерес, ако и тази част на комплекса остане на хартия?

Обектът в „Северен“ вече трябваше да е в услуга на младите спортисти и учениците от района. Вместо това градът наблюдава замразен строеж и нова порция бюрократичен оптимизъм, че „всичко ще бъде наред“.

Пловдивчани очакват ясен отговор: Кой ще понесе отговорност, ако историята се повтори? И докога безопасността около гимназиите ще бъде оставяна на произвола?