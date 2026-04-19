Все по-голяма преднина за „Прогресивна България“ на Румен Радев показват резултатите от паралелното преброяване на 95% от агенция „Мяра“, публикувани по БНТ. Коалицията около бившия президент събира 45,3% подкрепа. На второ място излиза коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,2%. Трети са ГЕРБ-СДС с 12,1%.

Сигурната четвърта партия в парламента е ДПС на Делян Пеевски със 7%. Малко над чертата за момента е и Възраждане от 4,2%.

Според тези резултати Румен Радев ще има пълно мнозинство в парламента и ще сформира самостоятелно правителство със 135 депутатски места. ПП-ДБ и ГЕРБ ще имат по 36 депутата, ДПС – 21, а Възраждане – 12.

Според тези резултати, под чертата за момента са МЕЧ с 3,3%, Величие с 3,2% и чак след това БСП – Обединена левица с 3,1%. Непосредствено сред тях е „Сияние“ с 3%, малко след тях – АПС на Ахмед Доган с 2,4%. Под 1% остават „Има такъв народ“ с 0,8% и „Синя България“ с 0,6%.

Паралелното преброяване дава по-точни резултати от екзитполовете на агенциите, но не е официален резултат. Истинските резултати от гласуването ще се изясняват постепенно през нощта с подаването на протоколите от избирателните секции и публикуването им от ЦИК.