91 украински бебета са родени в Пловдив от началото на войната

Към края на септември 2025 г. в Пловдив са регистрирани 91 деца, родени на майки украински гражданки, които са избягали от войната в Украйна. Това показват официални данни от отдела по „Гражданска регистрация“, поискани от Под тепето.

Украинката Наташа роди момченце в Пловдив на Деня на независимостта

Разпределението по години е следното:

2022 г.: 31 деца

2023 г.: 25 деца

2024 г.: 14 деца

2025 г. (към момента): 21 деца

За един град с размера на Пловдив това е еквивалент на пълна средноголяма детска градина. Според НСИ средният брой деца в една голяма градска детска градина в големите градове е около 150.

Ражданията за украинските майки у нас са платена болнична услуга, тъй като Националната здравноосигурителна каса не покрива разходите за чужденки, извън Европейския съюз. Доброволци често организират кампании за покриване на разходите и осигуряване на допълнителна подкрепа.

„Втори дом“ предлага на семействата безопасна и подкрепяща среда, където майките могат да се възстановят и да се адаптират, докато децата получават грижа и занимания, подходящи за тяхната възраст.

Нито една държавна или общинска институция не може да каже с точност колко са украинските граждани в града подтепетата. Украинската общност в Пловдив вече гони броя на населението на Стамболийски. По данни на фондация те вече са близо 12 000 души в цялата Пловдивска област.

Снимка на корицата: първото бебе, настанено в Центъра за подкрепа на бежнаци „Втори дом“, веднага след отварянето му/ архив Под тепето.