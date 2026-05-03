Цените за настаняване около PhillGood Festival излитат до хиляди евро, а потребители сигнализират за отменени резервации и съмнителни практики



Минимум 700 евро за три нощувки в Пловдив ще трябва да платят меломаните, които искат да посетят PhillGood Festival това лято. По време на събитието, на чиято сцена ще излязат The Cure, Gorillaz и Moby, цените на местата за настаняване в града достигат рекордни нива.

Справка в платформите за резервации показва, че най-ниската оферта за две нощувки (17–19 юли) започва от около 600 евро, като подобни варианти са ограничени. В повечето случаи цените надхвърлят 1000 евро за двама души и могат да достигнат до 3600 евро за същия период. Това показва проучване на dnes.bg, напраавено след читателски сигнал, че се е подновила практиката от миналата година, когато масово се отменяха резервации около Hills of Rock с искане на по-високо заплащане.

В Airbnb ситуацията не е по-различна – офертите варират между 900 и близо 2000 евро за две нощувки (бел. ред: виж картата на корицата).

Част от засегнатите споделят, че са останали без настаняване и са изправени пред избора да платят значително по-високи суми или да се откажат от посещението.

Появяват се и съмнения за некоректни практики – обяви, маркирани като „пълни“ в платформите, но реално налични при директен контакт с хотелиерите, както и разминавания между онлайн цените и тези при договаряне на място.

За сравнение, по време на Release Athens Festival в Атина, където също ще участват Gorillaz и Moby, две нощувки могат да струват между 50 и 100 евро, което е в пъти по-ниско от нивата в Пловдив, сочат потребители на услугата, останали без нощувки.