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54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода блокират Околовръстното на Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:14ч, понеделник, 29 юни, 2026
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премахване на мантинели

Данните бяха огласени по време на срещата, организирана от „Бизнесът за Пловдив“

54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода към Околовръстното шосе на Пловдив са установени по трасето. Това се превърна в един от основните акценти на работната среща, организирана от сдружение „Бизнесът за Пловдив“, която събра представители на държавната и местната власт, народни представители и институции.

Ключова среща за Околовръстното събра бизнеса и властта

Данните бяха оповестени от областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от „Прогресивна България“ Владо Николов по време на дискусията, посветена на бъдещето на ключовия инфраструктурен проект.

Незаконните обекти и директните включвания към пътя са сред сериозните проблеми, които затрудняват модернизацията на Околовръстното и създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Темата бе поставена като един от важните въпроси, които трябва да бъдат решени паралелно с бъдещото разширяване и довършване на трасето.

Срещата продължава, като се обсъждат конкретни мерки за ускоряване на процедурите по реализацията на проекта и подобряване на координацията между институциите.

Репортер на Под тепето е на място и ще продължи да следи всички акценти от дискусията.

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Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 12:14ч, понеделник, 29 юни, 2026
2 2 415 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

2 коментари

  1. Не ми се вярва, народните избраници да страдат от тежка форма на умствен дефицит. Когато придобият истинско желание да бъдат полезни, решението ще дойде бързо. Дотогава, комисии, срещи, анализи, предложения и същия път познат ми от отминалото хилядолетие.
    Ама иначе разрешителните за застрояване се случват бая бързичко. Поне за правилните хора.

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